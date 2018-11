„Wo der Glaube kostet“

Wertheim.„Wo der Glaube am meisten kostet – Christenverfolgung heute“ gibt es das? Der Referent vom überkonfessionellen christlichen Hilfswerk, Open Doors, erzählte von Folter, Gefangennahme ohne Gerichtsurteil, Schikanen in Bangladesch und Turkmenistan, Länder in denen er selber Christen besuchte. Weil er weiterhin ungehindert in diese Länder einreisen möchte, wurde sein Name explizit nicht genannt. organisiert hatte die Evangelische Allianz Wertheim den interessanten Abend.

Die Angst vor dem „in Vergessenheit zu geraten“ steckt in Christen, die etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung in Bangladesch ausmachen. Referenten von Open Doors, nur durch Spenden finanziert, besuchen diese Christen. „Es ist so wichtig, sich für diese Menschen Zeit zu nehmen, ihnen zuzuhören, Seminare durchzuführen, Bibeln und christliche Literatur zu bringen“, erzählte der Referent. Der Zusammenhang seiner Worte, dass „wir dadurch die Menschen ehren und damit ehren wir auch Gott“ war verständlich.

In totalitären, meist islamischen Staaten sollen Christen „gebrochen“ werden. Die Gemeinde steht immer in einer Zerreißprobe, wenn beispielsweise Christen überwacht oder in Situationen gebracht werden, die sie beruflich zerstören. Oder: Ordnungsämter suchen in christlichen Kinderheimen Gründe die Heime und die Schulen zu schließen, erzählte der Referent.

Ermutigend zu hören war von der Bibelschule für die fünfzehn Studenten, die in Bangladesch Prediger werden möchten. Allerdings distanzierten sich die Angehörigen von vier der Studenten und führten öffentlich eine „Beerdigung ihrer Kinder“ durch. Das ist eine Möglichkeit, dass diese Familien in der muslimischen Gesellschaft überleben können.

In Turkmenistan wurde Batyr von den Behörden schlimm gefoltert. Er sagte im kurzen Dokumentationsfilm: „Wir erfahren Druck aus dem nahen Umfeld. Verwandte werden Gegner, und du bleibst alleine. Keiner wird dich vertreten. Deine Geschäfte werden zerstört. Du bist nicht willkommen. Die Weitergabe des Evangeliums ist gesetzeswidrig. Wir können uns nicht frei versammeln. Du wirst geschlagen, verhaftet und gefoltert.“ Sein Gebet ist, dass Christen nicht als Staatsfeinde behandelt werden. Im Anschluss des Vortrags gab es noch lange Gespräche. md

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018