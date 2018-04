Wo indischer Tanz auf Schuhplattler trifft

Anzeige

Nach einem Jahr Pause findet am Freitag, 27. April, das vierte „Wertheimer StadtErlebnis“ statt. Gestern wurde das Programm vorgestellt.

Wertheim. „Schauen, Staunen, Mitmachen.“ Das ist für Bürgermeister Wolfgang Stein ein inoffizielles Motto des vierten „Wertheimer StadtErlebnis“. Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager schwärmt von „einem Fest der Kulturen“ in fast allen Gassen und auf nahezu allen Plätzen der Altstadt. „Entweder man lässt sich als Besucher treiben und schaut was kommt. Oder – und das ist vielleicht noch empfehlenswerter – man wirft vorher einen Blick in den Flyer und geht dann gezielt durch die Stadt.“

Allerdings ist auch dann nicht wirklich sichergestellt, dass man alle Höhepunkte mitbekommt, die zwischen 17 Uhr und 22 Uhr geboten werden, so Stein und Schlager, als sie gestern bei einem Pressegespräch das Programm für den 27. April vorstellten. Denn das hat es in der Tat in sich.