Wochenende der Kinderchöre

Eichel.Auch das zweite Chorwochenende der Kinderchöre des Sängerbundes Eichel war ein voller Erfolg. 32 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren erlebten im evangelischen Gemeindehaus Eichel-Hofgarten bei guter Laune und viel Spaß ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang und Spielen.

Bei einer Schnitzeljagd durch den Hofgarten erfüllten am Freitagabend die Oktavenhüpfer und -stürmer verschiedene Aufgaben. Durch geschicktes Nachdenken, Puzzeln und Fragen wurde der versteckte Schatz gefunden. Nach einer gemeinsamen kurzen Nacht kamen am Samstag die kleinen Oktavenflöhe dazu und erlebten einen besonderen Morgen mit Musiklehrerin Imke Thum aus Aschaffenburg. Sie erarbeitete spielerisch schwierige Rhythmen mit Bodypercussion. Kurze musikalische Einheiten von Chorleiterin Laura Skirde lockerten das Wochenende immer wieder auf. Unterstützt wurde sie von Helen und Olivia Bohnenkämper, Marjalena Seipp und Daniel Seiler.

Erlebnispädagogische Spiele stärkten die Gemeinschaft. Anschließend konnten die Mädchen und Jungen in drei Workshops ihre handwerklichen und kreativen Fähigkeiten einbringen. In der Fernsehshow „Die besten Sänger Eichels“ wurde unter den großen Sängern am Abend bei Quizfragen, pantomimischen Werbepausen und Bingo um den ersten Platz gespielt.