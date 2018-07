Wohnen im "Kern" wird gefördert

Leben im Stadt- beziehungsweise im Ortskern soll auch in Zukunft in Külsheim und in den Stadtteilen attraktiv sein. Mit ihrem neuen Förderprogramm "Ich wohne gern im Kern, denn mittendrin ist in!" will die Kommune Käufer von mindestens 40 Jahre alten Gebäuden finanziell beim Erwerb und bei der Sanierung oder bei deren Abriss mit an-schließendem Neubau unterstützen.

