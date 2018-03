„Woidboyz“ schauen in Wertheim vorbei

Anzeige

Wertheim.Uli Nutz, Basti Kellermeier und Andi Weindl (von rechts) – bekannt als „Woidboyz“ im BR-Fernsehen – haben am Freitag Station in Wertheim gemacht. Eigentlich ist das Trio stets per Anhalter nur in Bayern unterwegs und startete vor einer Woche in Seligenstadt. Allerdings waren sie in Miltenberg „gestrandet“, erklärten sie im FN-Gespräch. Ein Busfahrer bot an, sie in die Main-Tauber-Stadt mitzunehmen. Sofort war man sich einig: „Dann fahren wir halt nach Wertheim.“ Das liege zwar „hart an der Grenze“, witzelten sie. Jedoch stellten die „wilden Jungs“ in spontanen Gesprächen mit Leuten auf dem Marktplatz fest: „Wertheim ist weltoffen.“ Die Brücke nach Kreuzwertheim und damit in heimatliche Gefilde ist zum Glück nicht fern. Denn: „Der Fluchtreflex ist vorhanden.“ Ein Besuch auf der Burg war dennoch obligatorisch. Die Wertheimer Folge soll am Donnerstag, 24. Mai, um 23.15 Uhr im BR zu sehen sein. Bild: Igers