Wolf Wiechert stellt sein neues Werk vor

Wertheim.Das Atelier Schwab präsentiert in Zusammenarbeit mit Kulturkreis Wertheim eine Lesung mit dem Wertheimer Wolf Wiechert. Vor kurzem ist sein neues Buch mit dem Titel „ROSA. Eine kontrollierte Spekulation“ erschienen.

Rosa, Veits Kinderfrau, hat wirklich gelebt. 1990 stirbt sie. Als Veit sie im Sarg liegen sieht, fällt ihm eine merkwürdige Ähnlichkeit auf. Diese Entdeckung lässt ihm keine Ruhe.

Mit einem fremden Mann, der plötzlich am Sarg neben ihm auftaucht und anscheinend Rosa gekannt hat, arbeitet Veit nach anfänglichen Problemen zusammen. Gemeinsam versuchen sie, in einer Art kontrollierter Spekulation, die mit Personen aus der Literatur, Fotos und historischen Dokumenten diese Ähnlichkeit aufzudecken. Dabei stoßen sie auf einen überraschenden Fund.

Mit Rosas Geschichte steigt das alte Preußen noch einmal auf und scheint mit deren Ableben endgültig zu verlöschen. Durch die Einbettung des eines historischen Hintergrunds in eine fränkische Erzählung erhält das Buch seine Spannung.

Wolf Wiechert, geboren in Skandau in Ostpreußen, ist Schriftsteller und lebt in Wertheim am Main. Für sein dichterisches Schaffen wurde er 1989 mit dem Kulturpreis der Stadt Wertheim, 1999 mit dem Lyrikpreis von Baden-Württemberg und 2008 mit der Stadtmedaille von Wertheim geehrt. Zuletzt erschienen sind sein Roman „Der Kaktus“, die Neuerzählung „Parzival“ nach Wolfram von Eschenbach und der Gedichtband „Guinnessgesang“.

Wiechert wirdsein neues Buch in verschiedenen Kapiteln vorstellen. Der Marktheidenfelder Komponist Alexander Wolf wird die Lesung musikalisch am Piano begleiten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018