Wolfgang Bosbach am 10. Mai zu Gast

Igersheim.Er gilt als Freund klarer Worte, der in der eigenen Partei mahnend den Zeigefinger hebt und bei Vertretern anderer Parteien hohe Wertschätzung genießt: Wolfgang Bosbach, früherer CDU-Bundestagesabgeordneter. Bei den „Igersheimer Impulsen“ ist der Rheinländer am Freitag, 10 Mai, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Wolfgang Bosbach, 66 Jahre Mensch, 46 Jahre Politiker zu Gast“. Nach Alfred Hettmer, Leiter des Aufnahmestudios von „Aktenzeichen XY ungelöst“, freut sich Gastgeber Josef Gabel über einen weiteren Hochkaräter, den er begrüßen darf. Bosbach freut sich, an diesem Abend mit seinem Publikum ins Gespräch zu kommen, mit jugendlichen Zuhörern zu diskutieren – etwa über Europa. Karten gibt’s im Rathaus Igersheim, Telefon 0 79 31 / 49 70, zu den Öffnungszeiten sowie unter E-Mail impulse.igersheim@t-online.de bei Klaus T. Mende. Die Einnahmen des vom Bürgernetzwerk durchgeführten Abends gehen an Igersheimer Bildungsprojekte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019