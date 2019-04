Wolfgang Stein wieder im Dienst

Wertheim.Bürgermeister Wolfgang Stein ist seit Montag wieder im Dienst. Dies bestätigte die Rathaussprecherin Angela Steffan gestern auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten. Wolfgang Stein war seit der OB-Wahl am 3. Februar im Krankenstand. Die Wahl hatte er gegen den künftigen Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verloren.

Stein sprach knapp zwei Wochen nach dem Urnengang in seiner bisher einzigen öffentlichen Stellungnahme von einem „unerwarteten Wahlausgang“, der ihn geschmerzt habe. Herrera Torrez hatte Stein am Wahlabend eine „gute Zusammenarbeit“ angeboten. Er wolle dieses Angebot annehmen, sagte Stein damals. Wie gestern zu erfahren war, wollte Wolfgang Stein am Abend auch an der Sitzung des Kreistages teilnehmen. wei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019