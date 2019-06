Wolfpack zu Gast in Reutlingen

Bereits eine Woche nach dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Tübingen findet für die Bad Mergentheimer American Footballer in deren Nachbarstadt Reutlingen das nächste Auswärtsspiel statt. Diesmal geht es gegen die Reutlingen Eagles und damit den Tabellenvierten im Kampf um einen gesicherten Mittelfeldplatz. Das Hinspiel in Bad Mergentheim hatten die Adler nach anfänglichem Rückstand noch relativ klar mit 17:7 gewonnen. Wie immer bei Auswärtsspielen besteht für Wolfpackfans nach Anmeldung Gelegenheit zur Mitfahrt im Mannschaftsbus. Die Abfahrt ist um 9.15 Uhr beim Deutschordenstadion, der Kick Off um 15 Uhr. kv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019