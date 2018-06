„Wollen in der Altstadt bleiben“

Anzeige

Wertheim.Die Gerüchteküche um die Wertheimer Filiale der Sparkasse Tauberfranken in der Altstadt brodelt gerade.

„Bessere Lage finden“

Auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten war der Vorstandsvorsitzende Peter Vogel deshalb zu einem kurzen Interview bereit, auch um den Gerüchten entgegen zu wirken.

„Ja es stimmt, wir prüfen , ob wir mit dieser Filiale an einen anderen Standort in der Stadt gehen können. Wir wollen für unsere Kunden einfach von der Erreichbarkeit her eine bessere Lage finden.“