Wortwitz und Tiefsinn

Voll besetzt war der Gewölbekeller in der Mühlenstraße bei Convenartis. Mäc Härder stand auf der Bühne mit seinem Programm: „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt.“

Wertheim. Mäc Härder, der Kabarettist aus Bamberg mit Wurzeln in der Rhön, zeigte in Wertheim, wie sich die Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. „Wir hatten ganze Häuser zum Telefonieren, die waren pissgelb und nicht magentarot“, erklärte er für jüngere Menschen. Mittlerweile hingen selbst 80-Jährige am Smartphone rum und wenn sie etwas nicht wüssten, werde sofort in einem elektronischen Hilfsmittel nachgeschaut. „Ich bin ein digitaler Depp“, bekannte Mäc Härder.

„Wir Franken sind Erfinder“

Mit pfiffigen Wortspielen machte er sich Gedanken darüber, dass junge Menschen ihr Tablett brauchen und ältere ihre Tabletten. „Stadtbewohner lesen ,Landlust‘ und Geländewagen fahren ist in den Innenstädten angesagt.“

Früher sei das alles anders gewesen. „Da gab es Besuchszeiten im Krankenhaus und um vier Uhr ist man rausgeschmissen worden. Das war gar nicht verkehrt, wenn die besuchte Tante nervte“, so Härder. Und in der Kirche sei auch noch einiges anders gelaufen: „Die katholische Kirche ist heute die SPD unter den Religionen.“

Als die drei großen Übeltäter in der Weltpolitik machte Mäc Härder Putin, Trump und Erdogan aus. Mit ihren Konterfeis hatte er Flaschen dekoriert, und „leicht durchgedreht“ erlebte das Wertheimer Publikum eine bemerkenswerte Jonglage. Weltpolitik beschäftigte den Kabarettisten und zum Brexit hatte er eine ganz eigene Definition: „Verabschieden ohne zu gehen.“

Mit seinem Motto: „Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken“, bekannte sich der Kabarettist zur fränkischen Lebensart. „Wir Franken sind Erfinder.“ Er wusste, dass hier die Taschenuhr und der MP3-Player erfunden wurden und auch das kleinste Längenmaß fränkisch ist: „A weng“. Mäc Härder stellte klar, dass der Franke kein Vegetarier sein könne: „Die Wirtschaften sind gar nicht darauf eingestellt.“ Er habe sich kürzlich eine vegetarische Lasagne bestellt und anschließend beim Kellner reklamiert, dass diese Fleisch enthalte. Darauf habe dieser entgegnet: „Aber es ist auch Gemüse drin.“

Die Sprache der Jugend löste bei Mäc Härder bisweilen Stirnrunzeln aus. Er machte dies an Gesprächen mit seinen Töchtern fest: „Papa, wenn du mal Probleme brauchst, ich bin immer für dich da“. Er hatte kein Verständnis dafür, dass junge Menschen ihr Essen „posten“ müssen. „Das machen sonst nur die Spinnen, die stellen ihr Essen auch ins Netz.“ Einen Rat seiner Tochter beherzigte er: „Chillen ist die Kunst, sich beim Ausruhen nicht zu langweilen.“ Früher, da habe sein Vater zu ihm gesagt: „Wenn du eine Eins in Mathe oder Latein hast, bekommst du einen Kasten Bier.“ Mäc Härder bekannte, das er bis zum Abi ohne Alkohol aufgewachsen sei.

Mit viel Gelächter stellte der Kabarettist die schönsten Begrüßungsrituale der Welt vor. Immer wieder kehrte er zum „roten Faden“ zurück: „Es gibt Sätze im Fränkischen, die kann man nicht googeln.“ Beispiele: „Wenn ein Schäfer seine Schafe schlägt, dann ist das ein Mähdrescher.“ Oder: „Wenn ein Angler einen Köder auswirft, könnte es auch ein Schäferhund sein.“ Fazit von Mäc Härder: „Wenn der Franke seinen Unmut äußern kann, dann wird er direkt gesprächig.“

Mit Werbesprüchen der 1970er Jahre leitete der Kabarettist das Finale ein. Wertheim antworte im Chor: „Wenn einem so viel Gutes wiederfährt.“ Aber auch auf Bärenmarke, Meister Proper und Abflussfrei kam der zweite Halbsatz aus den Reihen des Publikums wie aus der Pistole. Viel Beifall gab es am Ende für einen Franken, der mit Wortwitz und Tiefsinn ordentlich austeilte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019