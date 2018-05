Wünsch dir was!

Anzeige

Die anfordernden Gremien wählen durchaus unterschiedliche Taktiken. Die einen addieren auf, das heißt, neue Wünsche kommen zu den vorhandenen hinzu. Nach dem Motto: Wir schreiben das so lange auf, bis es gemacht ist. Andere versuchen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nur das zu notieren, was gerade jetzt wichtig erscheint. In der Hoffnung, dass, wenn wenig auf der Liste steht, wenigstens das erledigt wird.

Welches Vorgehen nun erfolgreicher ist, hat sich so richtig noch nicht herauskristallisiert. Und auch nicht, ob es zutrifft, dass in einigen Ortschaften sich die Länge der Wunschliste umgekehrt proportional zu der des Geduldsfadens verhält.

Als vor gar nicht allzu langer Zeit die Dienststelle des Regierungspräsidiums Stuttgart in ein Gebäude der ehemaligen Polizeiakademie, ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung am Reinhardshof, einzog, erschien das manchem wie ein Trostpflästerchen für die von diversen Schließungsentscheidungen gebeutelte Stadt Wertheim.

Der eine oder andere rechnete auch damit, dass das Gastspiel des „RP“ nur von kurzer Dauer sein würde. Nun kehrt bekanntlich die Polizei in das Areal „auf der Höhe“ zurück – und die Stuttgarter Behörde ist immer noch da. Wenn auch nicht mehr dort. Sondern in Bestenheid, im ehemaligen Eichamt. Und nachdem an, vor allem aber in dem Gebäude mehrere hunderttausend Euro für eine Ertüchtigung investiert worden sind, steht zu hoffen, dass die Dienststelle uns zumindest mittelfristig erhalten bleibt.

Flächen gewinnen durch Innenentwicklung, das steht derzeit vielerorts auf der Agenda. In Wertheim ebenso wie im benachbarten Kreuzwertheim. Wo sich der Gemeinderat am Dienstag ein Bild von der Lage in Unterwittbach machte. Das schöne Dorf bietet in der Tat einige Möglichkeiten zur Neubebauung auch außerhalb des vorhandenen Neubaugebietes.

Spannend wird vielleicht, hier wie anderen Ortes auch, ob man die Verantwortlichen zum einen machen lässt. Denn das für die Anwohner gewohnte Umfeld wird sich dadurch ja auf jeden Fall verändern. Und zum anderen, ob sich Interessenten finden, die lieber im Dorf bauen, statt auf der grünen Wiese.

Wissen Sie, was wir voraussichtlich heute in einem Jahr, einer Woche und einem Tag machen (sollten)? Wählen gehen. Und das aller Wahrscheinlichkeit nach mehrfach und – in Wertheim – zum zweiten Mal im Jahr 2019. Zunächst steht ja turnusgemäß die Neuwahl des Oberbürgermeisters an.

Zwischen dem 23. und dem 26. Mai (das ist dann der Termin für Deutschland) wurde die Europawahl festgesetzt und es steht zu erwarten, dass dann auch die Kommunalwahlen stattfinden. Auch wenn es im Moment so gar nicht den Anschein hat, es stehen uns spannende Monate bevor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018