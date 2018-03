Wunderbar vorgetragen

Anzeige

Nassig.Rund um das Lesen drehte sich alles in der Grundschule Nassig beim Vorlesewettbewerb, an dem die Klassen 2 bis 4 teilnahmen. Schon ein paar Tage vorher wurden die besten Leser in jeder Klasse durch klasseninterne Vorentscheidungen ermittelt.

Die Besten durften dann am Schulwettbewerb teilnehmen. Die Aufregung und Spannung war an diesem Tag groß.

Alles ging gut. Die Kandidaten haben wunderbar gelesen, jeder Teilnehmer durfte sich über einen Buchpreis freuen und am Ende wurden Mia Hatzelmann (Klasse 2), Franziska Gehlfuß (Klasse 3) und Nina Ulbricht (Klasse 4) als Gewinner ermittelt. gs