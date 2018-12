Wunderbare Klänge erfüllten die Kirche

Mit einem vielfältigen Weihnachtskonzert stimmten die Musikkapelle Dertingen und ihre Gäste die Besucher am Samstag auf die Festtage ein.

Dertingen. Mit Welthits, aber auch mit schönen weniger bekannten Stücken begeisterten die Mitwirkenden die Zuhörer in der voll besetzten Wehrkirche. Das Weihnachtskonzert soll wieder der Höhepunkt der Saison für die Musiker sein, stellte Moderator Joachim Hettinger in seiner Begrüßung fest. Dem großen Applaus nach zu urteilen, war die Veranstaltung auch für die Besucher etwas Besonderes.

Viel Gefühl

Die 26 Musiker der Blaskapelle eröffneten das Programm gefühlvoll mit „Vita pro musica“ („Ein Leben für die Musik“) von Thiemo Kraas. Weiter ging es mit einem Stück aus Giuseppe Verdis Oper „Aida.“ Deren Erkennungsmelodie „Hymne und Triumphmarsch“ ist durch ein Wechselspiel aus temperamentvollen Klängen und Leichtigkeit geprägt. Eine Besonderheit war das dargebrachte „Ständchen“ von Franz Schubert aus dem „Schwanengesang“. Michael Geiger, Dirigent der Musikkapelle, hat es für Blechbläser bearbeitet.

Der Text des Stücks „Leise flehen meine Lieder“ stammt von Ludwig Rellstab. Den gefühlvollen Gesangspart im Konzert übernahm Theo Friedrich.

Ein Beweis für die gelungene Jugendarbeit des Vereins war der Auftritt des Jugendorchesters, das ebenso von Geiger geleitet wird. 13 Jungen und Mädchen zwischen acht und 13 Jahren aus Dertingen und den Nachbarorten begeisterten mit dem „Nussknacker-Marsch“, „Rudolph the red nosed Reindeer“ und „Jingle Bells“.

Der gemischte Chor Liederkranz Dertingen (Leitung: Hannah Stollberger) erfreute mit dem Gospel „Open up wide“ von Christian Dusza. Mit „Jul, Jul stralande Jul“ von Gustav Nordquist und Edvard Evens übermittelten die Sänger den Gästen schwedische Weihnachtsgrüße.

Die Musikkapelle hatte sich dann ein besonders anspruchsvolles Stück ausgesucht: „Paraphrase über den Siegeschor“ stammt aus „Judas Macabaeus“ von Georg Friedrich Händel. Bekannt ist es unter dem Titel „Tochter Zion“. Die Dertinger spielten eine Version von Felix-Alexandre Guilamant. Darin war klar die bekannte Melodie des Weihnachtslieds zu erkennen. Es gab aber auch überraschende Töne.

Sehr gefühlvoll ging es bei „You raise me up“ von Brandan Graham und Rolf Loveland zu. Das Solo spielte dabei Tobias Diehm auf dem Tenorhorn.

Mit dem gregorianischen Hymnus „Puer Natus in Bethlehem“ aus dem 14. Jahrhundert begann der Liederkranz seinen zweiten Auftritt. Das Stück hat drei Sopran-Solos und wurde von Antonia Hörner an der Orgel begleitet. Es folgte „O du stille Zeit“ von Cesar Bresgen, ein volkstümliches Abendlied aus dem 19. Jahrhundert.

Ein Höhepunkt des Konzerts war die Aufführung des Stücks „Highland Cathedral“ von den deutschen Komponisten Ulrich Roever und Michael Korb. Es wurde 1982 anlässlich der Highland Games in Deutschland komponiert. Als Einstimmung nahm Hettinger die Zuhörer mit auf eine Traumreise in das frostige und neblige schottische Hochmoor. Für Aufsehen sorgte Paul Campell. Der Sohn eines Schotten erfüllte das Gotteshaus mit seinem Dudelsackspiel, das teilweise als Solo erklang.

Kräftiger Applaus

Mit der Liebeserklärung „All I want for Christmas is You“ von Mariah Carey von 1994 leitete die Musikkapelle den letzten Konzertteil ein.

Für den kräftigen Applaus des Publikums bedankten sich die Musiker mit drei Zugaben. Musikalisch entführten die Musiker die Gäste mit „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson auf eine heiter beschwingte Schlittenfahrt durch die Winterlandschaft.

Nicht fehlen durfte „Es ist ein Ros’ entsprungen“ in der Textfassung von Michael Praetorius. Während die ersten beiden Strophen aus dem 16. Jahrhundert überliefert sind, kam die letzte Strophe im 19. Jahrhundert dazu. Wie Hettinger sagte, spanne diese den Bogen vom unschuldigen Kind hin zum Erretter, der die Menschen von allem Leid erlöst und ihnen ewiges Leben schenkt. Es erklang eine Instrumentalversion, die die Konzertbesucher zum Nachdenken anregen sollte.

Zu den Klängen der Musikkapelle sangen zum Abschluss alle gemeinsam das Weihnachtslied „O du fröhliche“.

