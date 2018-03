„XY“-Urgestein im November zu Gast

Anzeige

Igersheim.Josef Gabel übernimmt als Nachfolger von Dr. Klaus Bühn die Reihe „Igersheimer Impulse“. Und zu seiner Premiere am Freitag, 9. November, wird gleich ein absoluter Hochkaräter ins Taubertal kommen: Alfred Hettmer, seit mehr als drei Jahrzehnten ein echtes Urgestein des ZDF-Dauerbrenners „Aktenzeichen XY ungelöst“ und mittlerweile Leiter des Aufnahmestudios in München, wird um 19.30 Uhr voraussichtlich im Kulturkeller (alternativ steht die Erlenbachhalle zur Verfügung) aus dem Nähkästchen plaudern und dem Publikum einen detaillierten Blick hinter die Kulissen dieser erfolgreichen Kultsendung ermöglichen. Er wird auch auf interessante Fälle in all den Jahren zu sprechen kommen und die Fragen seiner Zuhörer beantworten. Die Veranstaltung wird vom Bürgernetzwerk maßgeblich unterstützt. Der Beginn des Kartenvorverkaufs wird rechtzeitig bekanntgegeben. ktm