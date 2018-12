Zahlreiche Investitionen umgesetzt

Bei der Weihnachtsfeier der Firma Woerner wurden die Arbeitsjubilare geehrt. Geschäftsführer Dr. Sven Schultheis und Matthias Kärcher zeichnete mit Bürgermeister Stein 17 Mitarbeiter aus..

Wertheim. Zu Beginn des Abends gab Dr. Sven Schultheis einen Überblick über das sehr erfolgreiche Jahr 2018, welches das Vorjahr noch übertroffen habe. Der Redner betonte, dass die Arbeit aufgrund der positiven Entwicklung im gesamten Jahr wirklich Spaß gemacht habe. Man konnte zahlreiche Investitionen – insbesondere in den Maschinenpark – umsetzen und werde auch im nächsten Jahr weitere Projekte umsetzen. Schultheis bedankte sich bei allen Mitarbeitern für deren Engagement.

Wichtig für Wirtschaftsstandort

Dem schloss sich auch der Betriebsratsvorsitzende Harald Schmitt in seiner Rede an. Bürgermeister Wolfgang Stein betonte in seinen Grußworten die Wichtigkeit der mittelständischen Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Wertheim.

Wie es im Bericht der Firmenverantwortlichen weiter heißt, konnten im Anschluss in gewohnt entspannter Atmosphäre folgende Beschäftigte für ihre zehnjährige Mitarbeit bei Woerner geehrt werden: Tanja Mahal, Marcel May, Florian Müssig, Brigitte Wittmayer, Antje Herrmann und Gabriele Neumayer.

Matthias Kärcher zeichnete Linda Michel für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit aus. Wie die meisten Geehrten an diesem Abend ist auch sie ein echtes „Woerner-Gewächs“. Michel hat bereits ihre Ausbildung in dem Familienunternehmen absolviert.

Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Michael Schüssler, Ralf Segner und Achim Hörner. 35 Jahre gehören Jürgen Geis, Günther Löber sowie Cornelia Nenner dem Unternehmen an.

Drei Mitarbeiter konnten für die beeindruckende Zugehörigkeit von 45 Jahren geehrt werden: Monika Krukenfelner, Hans-Jürgen Brosch und Diethard Sudler.

Urkunde des Landes überreicht

Die Urkunde des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Wertheim übergab Bürgermeister Wolfgang Stein an Erna Kempf, die seit 40 Jahren engagiert für Woerner zunächst in der Produktion, dann im Lager und seit 2007 als Lageristin im Bereitstellungslager tätig ist. Stein betonte, wie viele Veränderungen es im Laufe dieser langen Zeit von 40 Jahren gerade im Bereich der Technik gegeben habe.

Nach den Ehrungen der Arbeitsjubilare wurden der DHBW-Absolvent Johannes Eitel, die Industriekauffrau Laura Zwießler sowie die Industriemechaniker Fabian Avdullahi, Tim Göller und Moritz Klimpel für ihre guten Leistungen bei Ausbildungsabschluss durch ihre Ausbilder ausgezeichnet. Der Abend klang im Anschluss in gemütlicher Atmosphäre bei zahlreichen Gesprächen in bester Laune aus, konnte sich die Belegschaft doch über ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr und infolgedessen auch über ein willkommenes „Weihnachtsgeschenk“ in Form einer Prämie freuen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018