Zahlreiche verdiente Musiker mit Urkunden geehrt

Dörlesberg.Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Dörlesberg fand jüngst im Bürgerhaus statt. Die Vorsitzende Corinna Roth leitete die Versammlung. Mit dem Stück „Ich hatte einen Kameraden“ gedachten die Mitglieder den Verstorbenen des Vereins.

Im Bericht der Schriftführerin gab Yvonne Alletzheusser einen Überblick über das vergangene Jahr. Neben musikalischen Highlights wie dem Frühjahrskonzert in der Waldsporthalle Dörlesberg und den Weihnachtskonzerten in der Bronnbacher Klosterkirche sowie der St. Dorothea Kirche Dörlesberg gab es zahlreiche weitere Auftritte, bei denen der Spaß nicht zu kurz kam. Im Anschluss an den Bericht der Schriftführerin folgte der Bericht des Kassiers Andreas Stemmler, dem die Kassenprüfer Paul Busse und Stefan Ott eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten. Der Vorstand wurde daraufhin von der Versammlung einstimmig entlastet.

Anschließend folgte der Bericht des Dirigenten Bernhard Müßig, der alle Orchesterteilnehmern für die gute Zusammenarbeit im vergangene Jahr lobte. Besonders freute er sich auch über die Fortschritte in der Jugendarbeit.

Anschließend folgten die Wahlen, bei denen Ortsvorsteher Udo Schlachter als Wahlleiter fungierte. Als stellvertretende Vorsitzende wurde einstimmig Jasmin Alletzheusser wiedergewählt, ebenfalls wurden Sofie Geißler und Juliana Frei als Beisitzerinnen gewählt. Auf Vereinsebene wurden aufgrund ihrer passiven Unterstützung Edith Sauter, Anita Reißenweber, Erni Moldan, Dorothea Hieser, Arnhild Hieser, Ingeborg Döhner, Andrea Beuchert, Udo Schlachter, Anton Goldschmitt, Susanne Weigand, Heike Hock, Hubert Sauter, Thomas Schneider, Wilfried Ballweg, Karin Spielmann und Regina Tröber geehrt.

Vom Musikverband Untermain wurden Saskia Schlachter, Kathleen Krank, Hanna Bühlmann, Jan Philip Kempf für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft geehrt, ebenso Yvonne Alletzheusser und Andreas Stemmler für 20 Jahre aktives Musizieren. Vom Bund-Deutscher-Blasmusik wurde Anja Geißler für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Abschließend informierte Corinna Roth über geplante Aktionen wie das Jahreskonzert, welches am 1. Juni 2019 in der Waldsporthalle Dörlesberg stattfinden wird. mvdö

