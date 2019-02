Zahlung akzeptiert

Wertheim.Der Spatz in der Hand ins besser als die Taube auf dem Dach. Das musste in einer Strafverhandlung beim Amtsgericht Wertheim der Vermieter eines Ladengeschäfts in der Eichelgasse einsehen.

Eine Teppichwäscherin aus dem Raum Bensheim/Bergstraße hatte nur die ersten beiden Monate des Vertragsverhältnisses die Miete gezahlt, für Juli und August 2017.

Kein Kontakt

Laut dem Vermieter brach ab September 2017 jeglicher Kontakt zur Angeklagten ab. Die Frau sei unter der im Mietvertrag abgegeben Wohnung nicht gemeldet gewesen, und er habe den Laden betreten, weil die Stadtwerke Wertheim wegen ausstehender Zahlungen den Strom abstellen wollten. Der Geschädigte deutete weitere Forderungen gegen die Frau an. Dafür ist jedoch das Zivilgericht zuständig.

Die Staatsanwaltschaft beschränkte ihren Vorwurf auf fünf danach ausstehende Mieten, zusammen 2875 Euro. Die 48-jährige Beschuldigte behauptete in einem kaum zu bremsenden Wortschwall, sie habe niemanden betrügen wollen.

Sie sei jedoch krank geworden und habe deshalb für ihr Geschäft nicht mehr werben können. Außerdem habe sie Trauerfälle in der Familie verkraften müssen.

Die Angeklagte hatte jedoch bereits bei Vertragsabschluss Schulden. Damit der Vermieter eine Chance erhält, noch ausstehende Miete zu bekommen, unterbreitete die Richterin der Frau das Angebot, gegen Zahlung von 2200 Euro (Kaution ist abgezogen) an den Vermieter das Verfahren einzustellen.

Die Vorbestrafte war nach Beratung mit ihrem Verteidiger einverstanden, und auch die Staatsanwaltschaft stimmte zu.

Die Angeklagte war Teppichverkäuferin und wurde, als die Geschäfte nachließen, Teppichwäscherin. Laut eigenen Angaben ist sie ohne Einkommen und lebt von der Unterstützung einer „freikirchlichen Mission“ in Bensheim. goe

