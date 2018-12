Zauberwelt hinter Klostermauern

Traditionell am zweiten Adventswochenende öffnet das Kloster Bronnbach seine Pforten zu einem der schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte der Region.

Bronnbach. Eine Fülle von kunsthandwerklichen Erzeugnissen, Handarbeiten, kulinarischen regionalen Spezialitäten sowie ein reiches kulturelles Angebot erwarteten die zahlreichen Besucher. Sie kamen zum Schauen, Staunen, Kaufen, Genießen und natürlich, um etwas Weihnachtsstimmung einzufangen und mit nach Hause zu nehmen.

Weihnachtsmärkte erfreuen sich wachsender Beliebtheit, sind jedoch keine Erfindung neuer Zeit, sondern haben eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter dienten Verkaufsmessen dazu, sich vor dem Winter mit Lebensmitteln und winterlichem Bedarf einzudecken. Bald kamen Stände von Spielzeugmachern, Korbflechtern und Zuckerbäckern hinzu. Schon damals sorgte ein Angebot an gerösteten Mandeln und Nüssen für den unverwechslbaren weihnachtlichen Duft, der zu jedem Weihnachtsmarkt dazugehört.

Der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach hat zusammen mit den „Missionaren von der Heiligen Familie“, dem Heimatverein Reicholzheim sowie Helfern aus der Gemeinde Dörlesberg keine Mühe gescheut und das ehemalige Zisterzienserkloster in eine bezaubernde Weihnachtswelt verwandelt. Schmuck herausgeputzt reihen sich Stände und Buden entlang der Klosterfassaden und im Kreuzgang des Klosters.

Mit „Alle Jahre wieder“ eröffnete Musikkapelle Dertingen den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Vertraute weihnachtliche Lieder und Melodien klangen durch den Kreuzgang. Draußen trieb der Wind kleine Flockenherde, sondern Regenschauer gegen die Klostermauern. Doch niemanden kümmerte das. Den drinnen im Kreuzgang konnten sich die Besucher trockenen Fußes dem Einkaufsvergnügen widmen.

Fest der Sinne

Hier lockte ein Stand mit allerfeinsten Lederwaren, daneben bot eine Imkerei ihren selbsterzeugten Honig an, dort gab es Christstollen und Plätzchen vom Konditor so ansprechend präsentiert, dass an ein Vorbeischlendern nicht zu denken war. Ein vielfältiges Angebot an handgefertigtem Schmuck verführte zum „Shoppen“.

Fast südländisches Flair herrschte am Stand mit Bioprodukten aus Eigenanbau. Eingelegte Paprikaschoten, Tomaten und Chili leuchteten in hübsch aufgereihten Gläsern, selbstgekochte Brotaufstriche, Marmeladen und Säfte rundeten das Angebot ab. Handgeschnitzte Holzfiguren präsentierte ein Hobbykünstler, aus Filz gefertigte Mützen und Hausschuhe, Schals und Stolen aus feinster Wolle wurden an anderen Ständen angeboten. Ob Krippenfiguren aus Lindenholz, Laubsägearbeiten oder Kissenhüllen aus schönen Stoffen: Jedes Teil ist ein Unikat und zeugt von Fingerfertigkeit, Phantasie und Können.

Genießen und dabei Gutes tun

Besucher, von all dem Schauen und Staunen ein wenig müde geworden, lenkten ihre Schritte gezielt zum ehemaligen Refektorium. Gemütlichkeit, wohlige Wärme und der Duft von frischgebackenen Waffeln umfing sie im Bernhardsaal. Wo einst Mönche schweigend ihre kargen Mahlzeiten einnahmen, saßen sie in angeregter Unterhaltung. „Schlemmen für einen guten Zweck“ lautete das Motto. Die Hälfte des Erlöses geht an die Miriam-von-M-Stiftung, die krebskranke Menschen unterstützt.

Den Reiz des Bronnbacher Weihnachtsmarkts beschreibt Landrat Reinhard Frank so: „Es ist die Mischung, die das Besondere dieses Weihnachtsmarkts ausmacht. Vor allem ist es natürlich das klösterliche Ambiente, das die Besucher anzieht. Ich glaube schon, dass viele Menschen genau das suchen und hier finden. Dann auch das reichhaltige Angebot – alle sind vorwiegend Selbsterzeuger, die an den 37 Ständen ihre Produkte präsentieren. Nicht nur der Kreuzgang, ein großer Teil des Klosters steht den Besuchern offen, wie beispielsweise auch die Orangerie und die Klosterbrennerei – eine so große Vielfalt an Angeboten, dass wirklich jeder etwas Passendes finden kann.“

Hochprozentiges bietet der Heimatverein Reicholzheim in der Klosterbrennerei an: Schnäpse und Liköre, hergestellt aus heimischen Obstsorten. Ganz nebenbei erfährt der Besucher etwas über die Geschichte der alten Schnapsbrennerei, die der Heimatverein Reicholzheim vor einigen Jahren restauriert und wieder betriebsfähig gemacht hat. Welche Liköre seine Favoriten sind, verrät Rolf Sommer, Vorstandsmitglied des Heimatvereins: „Es ist die Quitte und der Zwetschgenlikör, verfeinert mit einer Prise Zimt.“ – etwas für Kenner und Genießer, passend zur Weihnachtszeit.

Auch „unterirdisch“ wird Einiges geboten. In der Vinothek bieten Winzer aus der Region ihre hochwertigen Erzeugnisse an. Mit Einbruch der Dunkelheit zeigt sich der besondere Reiz des Weihnachtsmarkts. In allen Fensternischen des Kreuzgangs flackern Kerzen und tauchen ihn in warmes, trauliches Licht. Im Mainstream liegt der Bronnbacher Weihnachtsmarkt nicht. Weihnachtsgedudel und Disco-Beat vom Band sind in den ehrwürdigen Klostermauern ebenso wenig vorstellbar, wie Stände mit Ramsch und Billigfusel.

Konzert

Am Sonntag musizierten die Musikkapelle Dörlesberg und der Chor Imaté Reicholzheim bei einem weihnachtlichen Konzert in der Kirche. Sie forderten die Zuhörer auf, Ohr und Herz zu öffnen und mitzusingen.

Schade, dass der Bronnbacher Weihnachtzauber nur zwei Tage dauert. Bereits am Sonntagabend begann der Abbau. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Adventliche Stille legte sich über das Kloster.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018