Zehn überprüfte Pkw – elf Verstöße

Bettingen.Eine stationäre Kontrollstelle am Wertheimer Autohof in der Straße Blättleinsäcker am Sonntagabend, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, erbrachte gleich mehrere Verstöße. Weil nur zehn Fahrzeuge den Autohof verließen, wurden alle kontrolliert. Zwei Fahrer mussten wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe abgeben, vier Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und drei Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht wurden festgestellt. Ein nicht vorschriftsmäßig angeschnalltes Kind und die missbräuchliche Verwendung eines Blaulichts waren die weitere Bilanz der Kontrolle der lediglich zehn Fahrzeuge. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019