Zeichen guter Nachbarschaft

Wertheim.Französisch nicht für die Klassenarbeiten zu lernen, sondern als Instrument zu gebrauchen, um sich in Europa verständlich zu machen – das ist der Sinn des Unterrichts. Unterstützend wird seit 2016 am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium das Ablegen des französischen Sprachdiploms DELF angeboten.

Erstmals wurde im April 2018 an einigen Pilotschulen ausprobiert, den schriftlichen Teil dieser Prüfung als verbindliche Klassenarbeit in der zehnten Klasse abzulegen. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium war eines der wenigen Gymnasien nördlich Stuttgarts, die an diesem Projekt teilgenommen haben.

Mündliche Prüfung

Als Pioniere erwiesen sich somit die ersten acht Schülerinnen und Schüler, die sich auch noch der mündlichen Prüfung unterzogen, um das Sprachdiplom zu erwerben. „Ich erhoffe mir davon einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt,“ sagte eine Schülerin, während eine andere meinte: „Der Aufwand war nicht groß, das erforderliche Wissen hatten wir durch den Unterricht.“ Die Französischlehrerin Christina von Wedel sieht einen weiteren Motivationsgrund: „Nach fünf Jahren Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler ein Niveau erreicht, das ihnen erlaubt, sämtliche Alltagssituationen zu meistern, ihre Meinung in Diskussionen zu vertreten und Referate zu halten. Das DELF ist somit eine Anerkennung ihrer langjährigen Leistung und Bestätigung ihres Könnens.“

Bei der Übergabe der Zertifikate betonte Oberstudiendirektor Reinhard Lieb die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Europa. Er gratulierte den Schülerinnen und Schülern und übergab die Zertifikate. dbg

