Zeit bleibt nur noch bis zum Jahresende

Wann genau es losgeht, kann derzeit noch niemand sagen. Fest steht nur, dass die alte Klinik in der Carl-Roth-Straße bis Ende des Jahres abgerissen sein muss. Ein Blick in die Geschichte.

Wertheim. Losgehen solle es im Oktober, sagte Marcus Plaschke im Sommer vergangenen Jahres dieser Zeitung. Inzwischen ist dieses Datum längst verstrichen und Plaschke auch nicht mehr Geschäftsführer der Rotkreuzklinik Wertheim. Vom Beginn des Abrisses des alten Krankenhauses in der Carl-Roth-Straße aber ist immer noch nichts zu sehen.

Die Pressestelle der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz äußert sich auf schriftliche Anfrage nicht. Nicht einmal, ob überhaupt bereits ein Abrissantrag bei der Stadt Wertheim gestellt worden ist oder wann der eingereicht werden könnte, will man sagen. „Wir melden uns aber auf jeden Fall in der kommenden Woche bei Ihnen dazu zurück“, hieß es immerhin am Montag in einer E-Mail aus München.

Vertraglich geregelt

Sicher scheint nur, dass bis Ende dieses Jahres das Krankenhaus, das lange ein städtisches war, abgerissen sein muss. So ist es zumindest vertraglich geregelt. Einige Monate mehr als 62 Jahre wird die Geschichte des Gebäudes am Knackenberg dann gedauert haben.

Die Vorgeschichte reichte noch ein paar Jahre länger zurück und umfasste zum Beispiel einen Wettbewerb im Jahr 1948, den der Karlsruher Architekt Professor Gisbert von Teuffel gewann. Sein Entwurf wurde auch umgesetzt, allerdings modifiziert, denn die Bauarbeiten begannen erst 1955 und waren zwei Jahre später beendet. Am 2. Mai 1957 wurde das damals neue Wertheimer Krankenhaus, das einige Tage zuvor seinen Betrieb aufgenommen hatte, eingeweiht.

Genaue Beschreibung

In der Zeitung war folgende Beschreibung zu lesen: „Der Gebäudekomplex (. . .) setzt sich aus vier verschiedenen Baukörpern zusammen. Mittelpunkt der Anlage ist der sechsgeschossige, breit in Ost-West-Richtung gelagerte Hauptbau. In gleicher Richtung schließt sich an der westlichen Seite des Hauptbaus der dreigeschossige Infektionsbau mit Balkonen an der Südseite an. Ungefähr in der Mitte der nördlichen Längsfront des Hauptbaues ist senkrecht zu ihm ein ebenfalls dreigeschossiger Gebäudeteil mit dem Haupteingang vorgelagert.

Lob für Bau vor 62 Jahren

An der östlichen Stirnseite schließt sich in einem stumpfen Winkel und durch ein kurzes Zwischenglied mit dem Hauptbau verbunden das viergeschossige Wirtschaftsgebäude an. (. . .) Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man nach einem Rundgang durch das Krankenhaus feststellt, dass schlechterdings an alles gedacht ist, was im Bereich technischer Möglichkeiten liegt, um dem kranken Menschen wieder zur Gesundheit zu verhelfen.

Dazu kommt noch die schöne Lage des Krankenhauses in einer ruhigen Umgebung mit einem reizvollen Blick in das Tauber- und in das Maintal, hoch über der Dunst, Staub- und Nebellinie; Faktoren, die im Heilungsprozess keine unwesentliche Rolle spielen.“

Umfassende Sanierung

Etwas mehr als 26 Jahre später wurde erneut Einweihung gefeiert. Der am 4. November 1983 übergebene Funktionstrakt war der erste Schritt einer umfassenden Sanierung, die bis 1990 andauerte. Aber auch danach gab es noch weitere Baumaßnahmen. Die „gute Zukunft“ aber, die dem Gebäude noch bei der Feier seines 50. Geburtstages prognostiziert worden war, ging schon wenige Jahre nach diesem Jubiläum zu Ende.

Neubau geplant

Wieder wurde ein Neubau diskutiert. Von der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, der neuen Trägerin des Krankenhauses, entstand zunächst ein Plan am alten Standort. Er wurde schließlich am 21. Mai 2016 auf einem von der Stadt erworbenen, 30 000 Quadratmeter großen Grundstück seiner Bestimmung übergeben. Nach langwierigen und nicht immer einfachen Verhandlungen zwischen Kommune und Schwesternschaft ging die Fläche am Knackenberg wieder in das Eigentum der Stadt über.

„Rückkaufpreis“ ist geheim

Der „Rückkaufpreis“ wird offiziell geheim gehalten. Den Abriss des Gebäudes muss aber noch die Schwesternschaft schultern und zwar bis Ende 2019.

Der eingangs zitierte, inzwischen ehemalige Geschäftsführer Plaschke bezifferte die Kosten für den Abbruch auf voraussichtlich 1,5 Millionen Euro. Und was passiert mit dem freiwerdenden Gelände?

Noch bevor die neue Rotkreuzklinik am Reinhardshof bezogen worden war, wurden dem Gemeinderat und anschließend in einer Ausstellung interessierten Bürgern erste Ergebnisse eines so genannten kooperativen Gutachterverfahrens vorgestellt.

Die Fränkischen Nachrichten titelten seinerzeit: „Schöner Wohnen auf dem Krankenhausgelände.“ Am kommenden Montag nun wird sich das kommunale Gremium mit der Aufstellung eines Bebauungsplans „Wohngebiet Carl-Roth-Straße“ befassen. Vorher muss noch der Flächennutzungsplan geändert werden, um die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Turnhalle für das Gymnasium

Von den bislang geltenden möglichen Nutzungen des alten Krankenhaus-Areals soll die für Gebäude und Einrichtungen, die sportlichen Zwecken dienen, erhalten bleiben. Denn geplant ist auch ein Neubau einer Turnhalle für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

