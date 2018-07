„Zeit, endlich Fakten zu schaffen“

Anzeige

Kurtz Ersa wächst weiter. Am Standort Bestenheid entsteht für zehn Millionen Euro ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäudes.

Bestenheid. Vor kurzem konnte die Kurtz Ersa Logistik GmbH in Kreuzwertheim ihr neues Logistikzentrum fertigstellen, da steht schon das nächste Bauvorhaben der Firma an. Am Standort Bestenheid wird ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude für die Ersa GmbH gebaut. Zum Spatenstich hatte sich unter anderem Rainer Kurtz, Vorstand des Kurtz Ersa Konzerns, Thomas Mühleck, Finanzvorstand Kurtz Ersa Konzern und Ralph Knecht, Geschäftsführer Ersa GmbH von der Konzernspitze mit Vertretern der Stadt Wertheim und der Firma Riedel Bau aus Schweinfurt eingefunden.

„Endlich ist es soweit, dass wir bei Ersa hier am Standort unsere Produktions- und Büroflächen erweitern. In den vergangenen Jahren durften wir aufgrund unserer innovativen Technik und unserer weltweiten Präsenz hier am Standort ein viel stärkeres Umsatzwachstum verzeichnen als wir dies durch zusätzliche Flächen kompensieren konnten. Die logische Folge war, es wurde immer enger. Unzählige Überlegungen wurden angestrengt um für Ersa ein weiteres geplantes Wachstum stemmen zu können. Doch vor einem knappen Jahr war es dann höchste Zeit mit dem Überlegen aufzuhören und endlich Fakten zu schaffen. Nach der Grundsatzentscheidung Ersa hier am Standort zu belassen, wurde ein Stufenkonzept für weiteres Wachstum beschlossen“, berichtete Rainer Kurtz von den Überlegungen im Vorfeld. Man betraute mit den Planungen das Architekturbüro Menig & Partner.