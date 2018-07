Zeugin wird dringend gesucht

Anzeige

Bettingen.Die Polizei sucht die Zeugin, die am Samstag, zwischen 13 Uhr und 15.40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Wertheimer Outlets beobachtet hat. Im genannten Zeitraum war jemand mit seinem Fahrzeug gegen den VW Golf eines weiteren Outlet-Besuchers gefahren und hatte offensichtlich nicht daran gedacht, seine Personalien zu hinterlassen.

Eine aufmerksame Zeugin aber hatte einen Zettel an das beschädigte Fahrzeug angebracht, auf welchem stand: „Hallo, ihnen ist jemand am Auto hängen geblieben, hat es aber nicht für nötig gehalten eine Nachricht zu hinterlassen ....“ Außerdem waren auf dem Zettel der Name sowie die Telefonnummer der Nachrichtverfasserin und das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges vermerkt.

Dieses stand immer noch neben dem beschädigten VW. Als dessen Insassen an ihr Auto zurückkamen, sprach der Geschädigte diese auf den Unfall an. Der mutmaßliche Unfallverursacher bestritt aber jegliche Beteiligung an dem entstandenen Schaden und fuhr davon.