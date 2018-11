Ziffernblätter kreativ gestaltet

Wertheim.Die Marke „WertArt“ der Firma Horn Wertheim steht für eine besondere Uhrenkollektion. Unter dem Motto „Time for . . .“ (Zeit für) gestalteten Künstler Uhren, deren Design sie mit einem persönlichen Statement verbunden haben. Jede Uhr interpretiert die Zeit, in der wir leben auf individuelle, kreative Weise. Alle Künstler haben sich überlegt, „für was es Zeit ist, etwas zu tun“.

Sechs junge Forscher der Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim haben unter dem Motto „Zeit für nachhaltige Wissenschaft“ individuelle Uhrdesigns für die Marke geschaffen. Diese werden in einer Ausstellung im Wertheimer Rathaus zu sehen sein. Grundlage für die Uhrdesigns waren zwei nachhaltige Erfindungen, mit denen Jungforscher der Forscherkids beim Wettbewerb „Jugend forscht“ erfolgreich waren.

Zum einen wurden die Kartonziffernblätter mit wissenschaftlichen Motiven aus der Arbeit der Forscherkids beklebt. Dazu kam der von Luis Busse entwickelte ungiftige und umweltfreundliche Kleber auf Lebensmittelbasis zum Einsatz. Die farbliche Gestaltung der Uhren erfolgte mit „Malfarben aus natürlichen Stoffen“ die Danica Brömer entwickelt hatte. Bei jeder Uhr handelt es sich um ein von Hand gestaltetes Unikat.

Methodische Grundlagen

Zeit für nachhaltige Wissenschaft herrscht bei den Forscherkids jedoch in vielen Bereichen. Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtiger Bestandteil der Kurse und Angebote. Zudem zeigten die Evaluationen, dass die ehrenamtlichen Forscherangebote die Kinder für Naturwissenschaft und Technik begeistern und ihnen inhaltliche und methodische Grundlagen vermitteln. Damit tragen die Forscherkids nachhaltig zur Gewinnung zukünftiger Fachkräfte in Wissenschaft und Technik bei.

„Nachhaltige Wissenschaft“ gilt auch im übertragenen Wortsinn, denn auf ganz konkrete Art und Weise wird nachhaltig Wissen geschaffen. Die Kinderrückmeldungen und Ergebnisse der Elternbefragung zeigen, dass Kinder Neues lernen und ihr Interesse an den Themen geweckt wird. So beschäftigen sie sich auch nach den Kursen weiter mit dem Gelernten. Zudem zeigt die Evaluation, dass das Selbstbewusstsein der Teilnehmer gestärkt wird und sie neue Freunde und Kontakte mit Kindern gleicher und ähnlicher Interessen finden. So wirkt das Forscherkids-Angebot auch sozial nachhaltig.

Auch beim Einsatz ehemaliger Teilnehmer als Paten herrscht ein nachhaltiger Wissenstransfer. Die Paten geben ihr Wissen und ihre Begeisterung als Forscher an die jüngeren Teilnehmer weiter übernehmen selbst Verantwortung. Neben der Präsentation der Uhren gibt es bei der Vernissage auch einen Einblick in die Arbeit der Forscherkids. Außerdem übergibt die Firma Horn eine Spende zugunsten dieser Bildungsarbeit. Die Vernissage findet am Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr im Wertheimer Rathaus statt.

