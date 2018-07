Zimmerbrand schnell unter Kontrolle

Anzeige

Sonderriet.Die Feuerwehrabteilungen Sonderriet, Nassig und Wertheim Stadt wurden am Dienstag um 10.52 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Killesgasse in Sonderriet alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Spülmaschine in Folge eines Kurzschlusses stark qualmte. Das Gerät wurde von den Einsatzkräften nach draußen gebracht und die Räume mit Hilfe eines Überdrucklüfters entraucht. Die Feuerwehrabteilungen Nassig und Sonderriet waren mit jeweils einem Fahrzeug und insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort, die Abteilung Stadt rückte mit dem Löschzug und 22 Man an. Bild: Grein