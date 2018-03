Zoll kontrolliert im Taxigewerbe

Anzeige

Wertheim/Heilbronn.Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung im Taxigewerbe beteiligte sich das Hauptzollamt Heilbronn mit 46 Beschäftigten vor einer Woche an einer bundesweiten Kontrolle.

An diesem Tag wurden 112 Taxen kontrolliert, unter anderem in Wertheim. Ziel der Maßnahme war, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Verstöße aufzudecken. Ob Unregelmäßigkeiten in Wertheim festgestellt wurden, könne aus Gründen des Datenschutzes nicht mitgeteilt werden, erklärte ein Sprecher den FN. Die Befragungen der Fahrer von 74 Taxiunternehmen und an diversen Taxiständen im Bezirk Heilbronn führten zu folgenden Ergebnissen: In sieben Fällen wird Verstößen gegen Mindestlohnvorschriften nachgegangen. Ferner ergaben sich achtmal Anhaltspunkte einer Beitragsvorenthaltung. Dabei gewähren Arbeitgeber den Fahrern Teile ihres Arbeitsentgelts nicht und enthalten den Sozialkassen Beiträge vor. Bei zwei Kontrollen besteht derzeit der Verdacht des Leistungsmissbrauchs. pol