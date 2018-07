„Zu Gast bei Freunden“ in Mondfeld

Anzeige

Ein Gastgeschenk wollte der Gastgeber dem TSV Kreuzwertheim nicht machen. Denn Sven Lappe war es vorbehalten, den ersten Turniertreffer zu erzielen: In der zehnten Minute bugsierte er den Ball per Freistoß über die Torlinie. Nach 20 Minuten wurde der Kreisligist dann besser. Folgerichtig glich der TSV zum 1:1 aus. Im direkten Gegenzug schlug die SG in Person von Böxler durch einen sehenswerten Fernschuss zurück. Im weiteren Verlauf gab es Chancen auf beiden Seiten, doch am Ende gelang keinem Team mehr etwas Zählbares. So stand am Ende ein wichtiger Sieg für den Gastgeber.

Reicholzh./D. – Kickers Wert. II 4:0

Der VfB Reicholzheim/Dörlesberg übernahm sofort die Kontrolle und schnürte die Kickers in deren Hälfte ein. Es dauert bis zur 18. Minute, ehe Lampert den Vorjahres-Finalisten nach einem schönen Solo mit einem platzierten Flachschuss aus 20 Metern in Führung brachte. Nach der ersten Torannäherung der Kickers nach einem Eckball zeigte Schiedsrichter Roth auf den Punkt. Doch Nenner ließ die große Chance auf den Ausgleich liegen (30.). Nach dem Seitenwechsel dominierte weiterhin der VfB und erhöhte folgerichtig nach einem schönen Spielzug. Nur zwei Minuten später machte Schumacher seinen Doppelpack perfekt. Dohne stellte per Kopf den hochverdienten Endstand her.

Kickers Wert. II – Boxtal II/Mo. 1:0

In einer insgesamt schwachen Partie hatte Kevin Bahr mit einem starken Schuss die erste gute Szene des Spiels. Aber Kickers-Schlussmann Möldner entschärfte diesen gerade noch (8.). Danach passierte im ersten Abschnitt nichts Sehenswertes mehr. Nach der Pause gingen die Kickers per Strafstoß in Front und gaben den Vorsprung bis zum Ende nicht mehr ab.

Kreuzwert. – Reicholzheim/Dö. 0:2

In einem temporeichen Spiel sorgte Rafael Gogollok für das erste Ausrufezeichen, als er mit seinem Schuss am Pfosten scheiterte (13.). Nur zwei Minuten später traf auch Schumacher nur das Aluminium. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann aber soweit: Roth schloss zur VfB-Führung ab. Gogollok erhöhte nach der Pause auf 2:0. Der VfB traf in der Schlussminute zum dritten Mal für den VfB nur den Pfosten – somit war der 2:0-Sieg hochverdient. Für die Kreuzwertheimer zählt am Mittwoch gegen die Kickers II somit nur ein Sieg, wenn sie in das Viertelfinale einziehen wollen. Gruppe B

Viktoria Werth. – Kickers Wert. 3:1

Im letzten Spiel am Samstag vor etwa 200 Zuschauern forderte der Stadtmeister der vergangenen beiden Jahre die Kickers. Nach anfänglichem Abtasten brachte Michel die Viktoria nach einer Freistoßflanke in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Winzenhöler, doch Cirakoglu gelang per Strafstoß der Anschluss. Nach der Pause bestimmte die Viktoria das Geschehen, verpasste jedoch mehrfach denkbar knapp, etwa als nach Schüssen von Michel (53.) und Aksit (58.) gleich zweimal die Querlatte für die Kickers rettete. Mit der letzten Aktion des Spiels machte Winzenhöler alles klar.

FC Eichel – Türkgücü Werth. 0:4

Für den ersten Aufreger sorgte Türkgücü per Fallrückzieher. Doch der Ball verfehlte das Tor knapp. Baytekin besorgte dann die verdiente Führung für Türkgücü. Uzun erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Karaveli traf in der letzten Aktion der ersten Hälfte nur die Querlatte und verpasste so die Vorentscheidung. Direkt nach dem Seitenwechsel machte er es dann besser und nach einem schönen Spielzug alles klar. Uzun erhöhte mit einem Fernschuss auf 4:0 und tütete den souveränen Sieg perfekt ein.

Gruppe C

Viktoria II/Grün. – Urphar/Li. 0:2 Der SSV erwischte durch das frühe Tor von Flegler einen Blitzstart. Nach einem schönen Solo erhöhte Endreß auf 2:0. SSV-Spielführer Götzelmann vergab kurz vor der Pause die große Chance auf die Vorentscheidung, als er den Ball freistehend vor dem SG-Keeper über den Querbalken drosch. Kurz nach der Pause hatte Horn den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch der Pfosten rettete für SSV-Schlussmann Sahlender. In der Folge war der SSV überlegen. Durch den 2:0-Sieg qualifizierte sich Urphar für das Viertelfinale.

Urphar/Lindelbach – SV Nassig 1:3

Abgesehen von dem verschossenen Foulelfmeter von Hörner und einem Pfostenschuss von Karlein (18.) erspielte sich der Landesligist keine zwingenden Möglichkeiten. Erst Kalbfleisch löste dann wenig später den Knoten. Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel brachte er den SV mit seinem zweiten Treffer endgültig auf die Siegerstraße. Götzelmann sorgte zwar zwischenzeitlich noch einmal für Spannung« doch Lausecker machte kurz vor Schluss alles klar.

SV Nassig – Viktoria II/Grün. 4:2

Der Favorit ging nach elf Minuten durch einen Freistoß in Führung und zeigte sich deutlich spielfreudiger als noch in seiner ersten Begegnung. Die SG hatte keinen Zugriff, und der Landesligist erhöhte auf 2:0. Mit dem 3:1 zur Pause war der B-Ligist gut bedient. Nach dem Seitenwechsel drehte die SG noch einmal auf. Doch am Ende stand ein 4:2, wodurch der SV Nassig als Gruppenerster für das Viertelfinale qualifiziert ist. Die SG ist nach zwei Niederlagen ausgeschieden.

