Zu oft am Gast gescheitert

Landesliga Rhein-Neckar/O.

FC Eichel – SpG St. Leon/Mingolsheim 0:2(0:0). Die Eicheler Fußballfrauen starteten am vergangenen Sonntag gegen die SpG St. Leon/Mingolsheim in die Rückrunde. Die Mannschaft um das Trainerteam Pfenning/Göbel/Lutz wollte die Vorrunden-Niederlage von 4:1 wettmachen, verlor jedoch auch das Rückspiel mit 0:2.

Direkt mit Spielbeginn kam ein sehr starker Wind und Regen auf, was beide Mannschaften vor echte Herausforderungen stellte. Hoch motiviert begannen die Eicheler Frauen. Im ersten Durchgang hatte die Heimmannschaft die größeren Torchancen, konnte allerdings nichts Zählbares mit in die Kabine nehmen. Allzu oft scheiterten sie auch an der sehr gewagt hohen, aber letztlich effektiven Abseitslinie der Gäste.

Das Team nahm sich vor, zeitnah in Führung zu gehen, allerdings landete der Ball in der 53. Minute nach einem verunglückten Rettungsversuch im eigenen Tor. Nach dem ersten Schock, übernahm das Eicheler Team wieder die Initiative und drängte auf den Ausgleichstreffer. In dieser Drangphase schloss St. Leon einen Konter in der 69. Minute zum 0:2 ab. Die Eichelerinnen gaben nicht auf und hatten mehrere hochkarätige Möglichkeiten, zum Torerfolg zu kommen, die aber leider ungenutzt blieben.

Das nächste Spiel findet am Sonntag, 24. März, in Tauberbischofsheim um 13 Uhr statt, das nächste Heimspiel ist am 31. März um 14 Uhr gegen den Tabellenführer 1. FC Mühlhausen. fc

