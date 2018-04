Zu Ostern glänzte alles

Anzeige

Eichel.Rund 50, meist jugendliche FC’ler trafen sich am Karsamstag zum traditionellen Tag der Umwelt des FC Eichel am Sportheim.

Von dort schwärmten die Jüngsten, stets in Begleitung eines Erwachsenen, aus, um im Dorf, entlang der Landesstraße 2310 zwischen Staustufe und Schlösschen sowie im unteren Bereich des Hofgartens Müll einzusammeln.

Die B-Junioren nahmen sich den SoccerCourt vor, der gereinigt und mit frischem Granulat bedacht wurde. Mädchentrainer Roland Grottenthaler erneuerte mit seinen Spielerinnen einige Markierungen am Trainingsplatz, auf dem die Elfmeterpunkte nun wieder wirklich elf Meter vom Tor entfernt sind. Ebenfalls am Trainingsplatz zu Gange waren die C-Junioren, die Trainingsutensilien säuberten und sortierten. Gleiches geschah im Seefrachtcontainer am Sportheim.