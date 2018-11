Zufälliger Einsatz für Polizeianwärter

Reinhardshof.Fünf Polizeibeamte in Ausbildung und ein Lehrer der Polizeischule in Wertheim absolvierten am Mittwoch einen unvorhergesehenen Einsatz.

Während das DRK die medizinische Versorgung an einer krampfenden Person in der Willy-Brandt-Straße in Wertheim durchführte, schlug ein 35-jährige Patient plötzlich mit Fäusten auf die Rettungskräfte ein. Dabei traf er den Notarzt an der linken Stirnseite und eine der Sanitäterinnen am rechten Unterarm.

Aufgrund seiner Kampfsporterfahrung gelang es dem Notarzt, den 35-Jährigen abzuwehren, woraufhin dieser in Richtung Rewe-Markt flüchtete.

Diesen Vorgang beobachteten zufällig die auszubildende Polizeibeamte mit ihrem Lehrer.

Ihnen gelang es, den Tatverdächtigen noch vor dem Eintreffen der bereits alarmierten Polizei, zu Boden zu bringen und ihm Handschellen anzulegen.

Trotz einer Wunde am Finger eines Auszubildenden war es ein erfolgreicher erster Einsatz für die fünf Polizeikommissaranwärter. pol

