Zufahrt für Lastwagen führt durch das Neubaugebiet

Dietenhan.Der Startschuss für die Erschließung des vierten Abschnitts im Baugebiet „Röte II“ steht bevor. In der 18. Kalenderwoche soll die Baustelle eingerichtet werden, zwei Wochen später, also etwa Mitte Mai, sollen die Arbeiten beginnen. Darüber informierte der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Sahlender in der Sitzung des Ortschaftsrates Dietenhan am Freitagabend.

Umleitung nicht möglich

Sorgen bereitet auch den Anwohnern die Zufahrt für die Lkw, die das notwendige Material anliefern. „Die müssen durch das Neubaugebiet“, eine Umleitung über einen anderen Weg sei wegen dessen schlechten Zustands nicht möglich, bedauerte Sahlender, zeigte sich aber überzeugt, „das kriegen wir hin“.

Wegen der Kapazität des vorhandenen Kanals könnten auch nicht mehr als die neun vorgesehenen Bauplätze erschlossen werden, so der stellvertretende Ortsvorsteher zu der Anregung, das Baugebiet entsprechend abzurunden.

Ein weiteres wichtiges Datum ist bereits der kommende Donnerstag. Dann findet nach Aussagen Sahlenders ein „Runder Tisch“ statt, auf dem dann alles liege, was mit dem Kindergarten Kembach/Dietenhan zu tun habe. Das Ergebnis werde man am Bürgerhaus aushängen.

Spiegel genehmigt

Keine Einwände hatten Stadt und Ortschaftsrat gegen den Wunsch von Ottmar Hörl, an seiner Hofeinfahrt einen Spiegel zur besseren Einsicht in den Verkehr zu installieren. Den muss der Antragsteller allerdings selbst bezahlen, da es sich um eine private Maßnahme handelt.

Grundstück vergeben

Ein ursprünglich für eine Familie reserviertes Restgrundstück aus einem vorangegangenen Erschließungsabschnitt im Baugebiet soll nun an frühere Interessenten gehen, die darauf Garagen errichten wollen. Der Ortschaftsrat sprach sich allerdings dagegen aus, den Preis auf das aktuelle Niveau anzuheben, wie es von der Stadtverwaltung offensichtlich geplant war.

Kein gutes Licht auf Verkehrsteilnehmer werfen Messungen an der Geschwindigkeitsanzeigetafel. Von 18 820 Fahrzeugbewegungen wurden 53 Prozent mit einem Tempo höher als 50 Stundenkilometer, sieben Prozent schneller als 70 Stundenkilometer und zwei Prozent sogar mit mehr als 85 Stundenkilometern registriert, gab der stellvertretende Ortsvorsteher bekannt.

Dazu passend stellte Peter Sahlender fest, dass die Markierungen auf der Straße, die eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern signalisieren, an fünf Stellen im Ort erneuert werden müssen. Dabei bevorzuge man die Version, die aufgeklebt und nicht aufgesprüht werde. Die sei zwar teurer, halte aber länger.

Häckselplatz bis Ostern offen

Informiert wurde schließlich darüber, dass der Häckselplatz bis Ostern geöffnet bleiben soll. Auf keinen Fall dürfe dort aber Grasschnitt abgelagert werden. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019