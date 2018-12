Zukunft der Mitarbeiter ist wichtig

Wertheim/Külsheim.Man kennt und man schätzt sich aus langjährigen Beziehungen. Jetzt wird mehr daraus: Die Stadtwerke Wertheim übernehmen den Freileitungsbauer Elan Müssig mit Sitz in Külsheim. Das gaben Bürgermeister Wolfgang Stein, Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier und Elan-Eigentümer und Geschäftsführer Berthold Müssig bei einem Pressegespräch bekannt.

Noch in diesem Jahr sollen die Verträge unterzeichnet werden, nachdem der Aufsichtsrat der Stadtwerke am vergangenen Donnerstag und der Wertheimer Gemeinderat im November jeweils einmütig ihre Zustimmung gegeben haben. Die Umsetzung des Vorhabens zum 1. Januar sei gleichwohl „ein sportliches Unterfangen“, sagte Bürgermeister Stein. „Wenn sich alle freuen, dann stimmt das Ergebnis.“

Elan Müssig ist vor allem im Freileitungsbau seit Jahren für die großen Energieversorgungunternehmen in der Region tätig, darunter auch die Stadtwerke Wertheim. Die Firma beschäftigt zehn Mitarbeiter. Diesen, die zum Teil seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen sind, eine Perspektive bieten zu können, war für Eigentümer Berthold Müssig der Grund, vor geraumer Zeit die Initiative zu ergreifen und das Gespräch mit den Stadtwerken zu suchen. Der 66-Jährige denkt, wie er im Pressegespräch sagte, „in Richtung Ruhestand“. Doch zuvor habe er dafür Sorge tragen wollen, dass es mit der Firma weitergehe. „Man kann nicht so einfach die Tür zuschließen.“

Die vor zwei Jahren begonnenen und seit einem halben Jahr intensivierten Gespräche mit dem Wertheimer Energieversorger bezeichnete Müssig als gut und fair. Mit anderen potenziellen Käufern hatte er nicht verhandelt, obwohl „mit Sicherheit genug Interessenten dagewesen wären“, zeigte sich Stadtwerke-Prokurist Axel Diehm überzeugt. „Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt.“

Seine Mitarbeiter hätten die Nachricht von der Übernahme „sehr gut aufgenommen. Sie sind guten Mutes und gespannt, wie es weitergeht“, berichtete Müssig.

Ändern wird sich zunächst einmal nicht viel. „Die Firma Elan Müssig wird weiter bestehen“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. Deren Sitz wird auch künftig in Külsheim sein, ergänzte Bürgermeister Stein.

Berthold Müssig werde die kommenden zwei Jahre Geschäftsführer bleiben und unter anderem dafür sorgen, dass ein kompetenter Mitarbeiter der Stadtwerke in dieser Zeit als sein Nachfolger eingearbeitet wird.

„Dafür sind wir sehr dankbar“, betonte Beier und unterstrich auch, dass der bisherige Eigentümer in den Verhandlungen „nicht um jeden Cent gefeilscht hat. Ihm lag viel mehr die Zukunft seiner Mitarbeiter am Herzen“. Mit der Übernahme erweitert das Versorgungsunternehmen seine Geschäftstätigkeit. „Aufträge sind mehr als genug da, auch von uns.“ Freileitungen sind und bleiben als Stromtransportmittel von Bedeutung. Alleine das Netz der Stadtwerke komplett zu verkabeln würde Investitionen zwischen 40 und 50 Millionen Euro erfordern. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, so Beier. Bürgermeister Stein sprach von „einem wichtigen Tag für die Stadtwerke“ und von einem „wechselseitigen Weihnachtsgeschenk“. Geschenkt allerdings erhält das Versorgungsunternehmen die Külsheimer Firma nicht. Über den Preis wurden beim Pressegespräch aber keine Angaben gemacht. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018