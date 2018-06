Zukunftspreis wird erneut ausgelobt

Anzeige

Der Wettbewerb in den vergangenen Jahren habe gezeigt, dass es nicht immer nur große Firmen sind, die auf dem vordersten Rang landen. Auch kleinere Betriebe können sich durch besondere Leistungen hervorheben. So können beispielsweise im Bereich Wissenstransfer Paten oder Mentoren neue Mitarbeiter unterstützen. Eventuell haben sich in Sachen Ausbildung und Wissenstransfer mehrere Betriebe zusammengeschlossen.

Zudem könnte ein Unternehmensportal mit wichtigen Informationen angelegt worden sein. Oder Mitarbeiter in Rente geben ihr Fachwissen in Teilzeit an die Nachwuchskräfte weiter -ein Wissenstransfer von der älteren auf die jüngere Generation. Gesucht werden gelebte Beispiele, die andere Unternehmen zum Nachmachen anregen sollen. Bei dem Wettbewerb können auch nur Teilbereiche im Bewerbungsbogen ausgefüllt werden.

Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister und Kommunen, die ihren Sitz bzw. ihre Niederlassung im Main-Tauber-Kreis haben, können sich bewerben. Es wurden zwei Kategorien gebildet. Kleinere und mittlere Unternehmen werden der Gruppe bis zu 50 Arbeitnehmern zugeordnet. Wer mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt, wird der Kategorie „Größere Unternehmen, Betriebe und Dienstleister“ zugeteilt. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld, eine Glasskulptur und eine Urkunde. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenfrei. Bis Mittwoch, 15. August, können Betriebe bewerben. Die feierliche Preisverleihung ist am Dienstag, 13. November, in der Wandelhalle in Bad Mergentheim vorgesehen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018