Zum dritten Mal „Genießen mit allen Sinnen“

Rauenberg.Der Musikverein Rauenberg veranstaltet am Samstag, 23. Juni, zum dritten Mal seine abendliche Serenade auf dem historischen Dürrhof bei Rauenberg. „Genießen mit allen Sinnen“ lautet das Motto des Abends.

Musikalischer Gast wird nach 2012 und 2015 wieder das Große Blasorchester der „Fränkischen Rebläuse“ mit über 50 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Bernd Hofmann aus Bürgstadt sein. Die stimmungsvoll illuminierte Serenadenscheune wird gegen 20.30 Uhr in einen Konzertsaal verwandelt. Der Dürrhof hat eine lange Geschichte und wurde erstmals 1178 urkundlich erwähnt. Über Jahrhunderte gehörte der Dürrhof zum Kloster Bronnbach, bevor der Hof 1803 an das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg überging. Heute ist der gut erhaltene Hof im Familienbesitz und wird vom Enkel des Erwerbers und gleichzeitig aktiver Musiker des Musikvereins, Volker Steuer, in Vollerwerb bewirtschaftet.

Für kulinarische Spezialitäten ist wieder bestens gesorgt, wenn sich ab 17.30 Uhr die Tore des Dürrhofs für die Besucher öffnen. Für Parkplätze vor Ort ist gesorgt. Von den örtlichen Bushaltestellen ist ein Shuttleservice eingerichtet. Den Besucher erwartet ein Erlebnis im historischen Vierseithof mit konzertanter Blasmusik auf höchstem Niveau. Karten gibt es bei Gardinen Blümel und LoungeHair in Rauenberg oder dem Touristikbüro Freudenberg.