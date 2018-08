Zunächst Auszubildende, heute Prokuristin

Anzeige

Reicholzheim.Marlise Ückert ist seit 1978 ein Teil des Reicholzheimer Unternehmens TFA. Das wurde nun im Kreise der Mitarbeiter gefeiert.

Sie habe als Auszubildende in der Abteilung Buchhaltung bei TFA angefangen und sei mittlerweile Prokuristin und ein unersetzliches Mitglied der Geschäftsleitung, beschrieb Axel Dostmann die Laufbahn seiner Finanz-Chefin in einer Ansprache. Aufgrund ihres Einsatzes für die Firma, ihrer großen Fachkenntnisse, Freude an Verantwortung und nicht zuletzt dank ihrer überzeugenden Persönlichkeit und Integrität habe sie im Unternehmen TFA Karriere gemacht. Ückert zeichne mittlerweile verantwortlich für den gesamten Finanzbereich der Dostmann-Gruppe.

Fotos aus den vergangenen vier Jahrzehnten, die eine Grußkarte illustrieren, ließen bei allen dann zahlreiche Erinnerungen wach werden.