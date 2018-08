Zur Dunkelgräfin von Hildburghausen

Wertheim.Der Historische Verein veranstaltet seine nächste Exkursion am Samstag, 8. September, nach Thüringen. Schwerpunkt der Fahrt wird die Stadt Hildburghausen sein.

Die planmäßige Gründung erhielt erst 1324 das Stadtrecht. Hildburghausen bietet ein schönes Stadtbild mit dem Rathaus und den Häusern aus der Zeit zwischen 16. und 19. Jahrhundert. Das spätgotische Rathaus war einst Wasserburg der Grafen von Hennenberg und wurde im 16./17. Jahrhundert zu einem Renaissancegebäude umgebaut. Besonders sehenswert ist auch die Stadtkirche aus dem späten 18. Jahrhundert, die mit ihrer Ausstattung komplett erhalten ist. Leider wurde im Zweiten Weltkrieg das imposante Schloss zerstört, dennoch ist Hildburghausen immer noch ein sehr geschichtsträchtiger Ort.

Eine Begebenheit hat sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Hildburghausen zugetragen, die bis heute Historiker und Schriftsteller beschäftigt. 1807 stieg zu Hildburghausen eine tief verschleierte Dame in Begleitung eines Herrn ab. Ihre Ankunft war angekündigt worden, jedoch ohne einen Namen. Ihr Name wurde nie bekannt. Die Bevölkerung nannte sie bald die Dunkelgräfin. Die Geschichte wurde in zahlreichen Romanen des 19. Jahrhunderts verarbeitet, unter anderem hat Ludwig Bechstein in seinem 1854 erschienenen Roman „Der Dunkelgraf“ die Geschichte verarbeitet. Die Dunkelgräfin lebte bis 1810 in Hildburghausen. 1837 verstarb sie und wurde am Stadtberg beigesetzt. Man vermutete, dass es sich bei ihr um Marie Thérèse Charlotte de Bourbon, einer Tochter Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes, handelt. Diese Vermutung ist nun widerlegt worden.

Im Dorf Pfersdorf wird die evangelisch-lutherische Dorfkirche St. Nikolaus besichtigt. Ihre jetzige Gestalt mit barockem Turm und Schiff geht auf Baumaßnahmen im Jahre 1714 zurück. Die Orgel von 1716, ein Werk des Hildburghäuser Orgelbauers Caspar Schippel, ist das älteste erhaltene Werk im gesamten Landkreis. In Reurieth wird die Dorfkirche mit einer Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert aufgesucht.

Abfahrt nach Hildburghausen ist um 7.10 Uhr an der evangelischen Kirche Bestenheid; um 7.20 Uhr am Frankenplatz Wartberg; um 7.25 Uhr Rotkreuz; um 7.30 Uhr am Spitzer Turm. Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr. Anmeldungen nimmt das Fotogeschäft Schäfer in der Lindenstraße entgegen.

