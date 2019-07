Zusätzliche Gaststände

Wertheim.Einige Gaststände bereichern in der Reihe „Markt & Meer“ am Samstag, 6. Juli, von 8 bis 14 Uhr wieder das vielfältige Stammangebot des Wertheimer Wochenmarkts. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Bei guter Witterung veranstaltet Trudel Dosch einen Flohmarkt zugunsten der „Goldenen Minuten“, einem Projekt der evangelischen Sozialstation.

Die Malteser werden mit einem Informationsstand vor Ort sein. Ebenfalls auf dem Marktplatz vertreten ist Klaus Malek mit seinen dekorativen Holzarbeiten auf Schwartenbrettern.

Der Verein „Paul“ bietet bunte Bolga-Körbe und vieles mehr an. Der Erlös kommt der Bildung und Ausbildung junger Menschen in Ghana zugute. Die Evangelische Allianz veranstaltet schließlich ein Quiz über Wertheim „von Kids für Kids“, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt.

Außerdem werden süße Fruchtspieße verkauft. Der Erlös geht an das Jugend-Musical „Isaak - so sehr geliebt“ des Vereins Adonia, das am 31. Oktober in Wertheim aufgeführt wird.

