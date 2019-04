Zusammen Herausforderungen bewältigt

Es war wie ein Fest in einer großen, heilen Familie: Der VfB Reicholzheim feierte am Samstag mit zahlreichen Gästen in lockerer und fröhlicher Atmosphäre seinen 100. Geburtstag.

Reicholzheim. Es waren drei Stunden, die scheinbar wie im Flug vergingen und zu keiner Minute langweilig waren. Wann kann man das schon einmal von einem Festkommers behaupten, in dem, das liegt in der Natur der Sache, viel geredet und noch mehr geehrt wird (siehe auch weiteren Artikel).

Dass die Veranstaltung am Samstagabend zum Vergnügen wurde, lag auch und vor allem an Carsten Schmidt, Vorsitzender des VfB und einmal mehr genialer Moderator, der im lockeren Plauderton viele Informationen vermittelte. Das Publikum in der Turn- und Festhalle erhob sich ob seiner Leistung zum Applaus.

Und doch war Schmidt, darauf legt er selbst gesteigerten Wert, „nur“ die „Galionsfigur“. Einen solchen Abend kann nur stemmen, wer viele Helferinnen und Helfer neben und hinter sich weiß. Wie gut diese ihre Arbeit machten, zeigt die Tatsache, dass alles scheinbar wie am Schnürchen lief.

Für den ersten Schub an guter Laune sorgten schon die Mädchen und Jungen der Schwalben-Gruppe mit ihrem fröhlichen Tanz. Der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber verglich den „Verein für Bewegungsspiele“ mit dem „100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, nach dem Bestseller von Jonas Jonason.

Genauso rüstig, agil und sportlich wie jener Senior, aber mit dem gravierenden Unterschied: „Der Verein ist nicht verschwunden. Er war, ist und bleibt eine tragende Säule im Leben in Reicholzheim“.

Mit rund 940 Mitgliedern und damit zumindest theoretisch gut drei Viertel der Einwohner komme dem VfB eine besondere Rolle in der Ortschaft zu.

Den Bedürfnissen angepasst

Dass er nicht, wie der 100-jährige Fensterkletterer verschwunden sei, liege darin begründet, dass er stets mit der Zeit gegangen sei und seine Angebote den Bedürfnissen angepasst habe. Sportliche Erfolge seien in den 100 Jahren nicht ausgeblieben, Hartmannsgruber ging auf sie aber nur kurz ein. Für viele Mitglieder, stellte der Redner fest, „ist der Verein eine Art persönliche Heimat“.

Wohl auch für Sebastian Sturm, denn der ist nicht nur Reicholzheimer Ortsvorsteher, sondern auch Kassierer im Vorstand des Jubilars. Vieles habe sich im Laufe der Jahre geändert, erklärte er. „Und doch ändert sich eines nie: die Gemeinschaft, der Zusammenhalt. Egal wie schwierig auch die Aufgaben waren, zusammen konnten sie immer bewältigt werden.“ 100 Jahre VfB bedeuteten 100 Jahre Teamgeist, 100 Jahre Verbundenheit und 100 Jahre Freude und Spaß.

Wer wann die Meisterschaft errungen, wer die entscheidenden Punkte erzielt habe, sei in 100 Jahren nicht mehr wichtig. „Was zählt ist das, was einen Verein dazu bringt, 100 Jahre erfolgreich zu überleben - seine Mitglieder.“

Jede kleine Tat zählt

Jede noch so kleine Tat, jeder Beitrag zähle. „Würde nur ein Teil fehlen, wäre dieser Verein nicht das, was er heute ist, hätte er niemals so lange bestehen können“, so Sturm.

Zwischen den ersten Reden und Ehrungen nahm Carsten Schmidt die Versammelten mit auf eine Zeitreise, bei der vor allem die Fotografien auf besonderes Interesse stießen und schnell das unvermeidliche Raten anfing: Wer ist das, wo ist das und wann war das denn nun wieder? Zur Auflockerung trug auch der sportliche Beitrag der Leistungsturnerinnen bei, der mit viel Beifall quittiert wurde.

