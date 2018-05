Zusammenarbeit für Wirtschaft 4.0 besiegelt

Anzeige

„Das Kompetenzbündnis 4.0 ist ein Meilenstein für die Berufliche Bildung. Wir können von einem wichtigen Tag für die SRH Fernhochschule, für die beteiligten Unternehmen, für die Stadt Wertheim und den Main-Tauber-Kreis sowie für Schule und Schüler sprechen“, erklärte Landrat Frank.

Auch Schulleiter Manfred Breuer betonte die Wichtigkeit des Kompetenzbündnisses für die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften. Nachdem bereits zwei Professoren in der Bedienung der Anlage geschult wurden, sollen schon Ende Mai die ersten Präsenzveranstal-tungen der SRH Fernhochschule im SmartLab stattfinden. Bürgermeister Wolfgang Stein würdigte den erfolgreichen Start der SRH Fernhochschule am Standort Wertheim. In kurzer Zeit konnte die Zahl der Studierenden verdoppelt werden. Durch die Kooperation sei das Studienzentrum künftig noch breiter aufgestellt.

Professor Dr. Ottmar Schneck räumte ein, dass man mit der Standortentscheidung eine gute Wahl getroffen habe. Durch die Nutzung des SmartLabs könne die Hochschule ihren Studierenden das notwendige Rüstzeug für die digitalen Herausforderungen vermitteln.

Für die Unternehmen sprach der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Rainer Kurtz. Er lobte die für Wertheim und den Main-Tauber-Kreis beispielhafte Kooperation. Diese sei deshalb notwendig, weil wir „weiterhin zur Region der Weltmarktführer gehören möchten und hierfür gut ausgebildete Fachkräfte brauchen“. Er rief alle auf, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und sich den Risiken zu stellen.

„Als Schulträger investiert der Kreis jährlich rund zwei Millionen Euro in die Ausstattung der beruflichen Schulen. Ein großer Teil der Ausstattungskosten fließt in die EDV-Ausstattung und in Maschinen und Geräte, die fähig sind, den Schülern Lehrinhalte zu Wirtschaft 4.0 zu vermitteln“, sagt der im Landratsamt Main-Tauber-Kreis zuständige Dezernent Jochen Müssig. „Hierzu gehören unter anderem auch moderne Modelle wie das SmartLab im Schulzentrum“, begründet Müssig den Investitionsbedarf. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018