Zusammenarbeit mit Klinik ist wieder im Lot

Bestenheid.Sie ging nicht ganz ohne Misstöne ab, die Hauptversammlung der Gesellschaft der Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik Wertheim am Mittwochabend in der Galerie der Volksbank in Bestenheid. Auch wenn das meiste, was zu hören war, doch erfreulich klang.

Differenzen beseitigt

Das Positivste: Die atmosphärischen Störungen zwischen dem Krankenhaus und seinem Förderverein, die noch im vergangenen Jahr herrschten, sind offensichtlich beseitigt. An sie erinnerte zu Beginn der Veranstaltung der Vorsitzende, Werner Thomann, in seinem Rückblick. Der fiel diesmal sehr kurz aus, was auch an den erwähnten Problemen, vor allem den häufigen Personalwechseln in der Klinik, lag.

Diese hätten Auswirkungen auf die Arbeit der Fördergesellschaft gehabt, die finanzielle Unterstützung und die Zusammenarbeit bei Vorträgen sei vorübergehend zurück- beziehungsweise eingestellt worden, so Thomann. Doch im zu Ende gehenden Jahr hat sich vieles zum Besseren gewendet.

Aus der Rotkreuzklinik habe es „keine Hiobsbotschaften und weitgehend nur positive Nachrichten gegeben“, freute sich der Vorsitzende. Stabilisiert habe sich nach seinen Aussagen die Mitgliederzahl des Vereins, die jetzt bei rund 460 liegt.

Schatzmeister Walter Scheurich bestätigte die Aussage Thomanns. Man habe im Jahr 2017 das Kapital des Vereins „gehegt und gepflegt“. Durch einen Überschuss von knapp 7000 Euro lag der Bestand bei gut 45 000 Euro. Klaus Schulze hatte gemeinsam mit Kurt Ruprecht das Zahlenwerk geprüft und für in Ordnung befunden. Die Entlastung des Führungsgremiums erfolgte ebenso einstimmig, wie dessen Wiederwahl.

Thomann bleibt Vorsitzender, Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Chefarzt Dr. Michael Weber seine Stellvertreter. Die Mitgliederverwaltung liegt in den Händen von Franz Rhein, Schriftführer bleibt Dr. Gunter Maier und um die Finanzen kümmert sich auch künftig Walter Scheurich. Als weiteres Vorstandsmitglied fungiert Dr. Harald Aulbach. Ruprecht und Schulze bleiben Kassenprüfer.

Nach dem abgeschlossenen Wahlgang meldete sich Gunter Maier zu Wort, zur Überraschung mancher der etwa 40 Anwesenden und sehr zum Unwillen des Vorsitzenden. Maier beantragte mit Hinweis auf das fortgeschrittene Alter so einiger Vorstandsmitglieder die umgehende Wahl von zumindest einem oder zwei Beisitzern, „um Schritt für Schritt den allmählichen Generationenübergang einzuleiten“. Thomann widersprach dem Ansinnen zu diesem Zeitpunkt – sichtlich und hörbar erbost über das Vorgehen.

Axel Wältz und Walter Ruf mühten sich um Kompromissvorschläge. Der letztlich angenommene Vorschlag sieht so aus, dass sich zunächst der Vorstand mit der Angelegenheit beschäftigen und dann zeitnah wieder eine Mitgliederversammlung einberufen solle. Von „einer sehr erfreulichen Entwicklung“ berichtete dann Christiane Rösch, seit kurzem Krankenhausdirektorin, die in Begleitung mehrerer Chefärzte und eines leitenden Oberarztes zur Versammlung gekommen war. Damit „illustrierte“ sie ihre Aussage, wonach „wir sagen können, unser Team in der medizinischen Versorgung ist vollständig“.

Sie verschwieg aber auch nicht, dass die Rekrutierung von Personal eine schwierige Angelegenheit bleibe, unabhängig davon, wie hoch die geforderte Qualifikation sei.

Erfreuliche Entwicklung

Rösch freute sich über die wieder intensivierte Zusammenarbeit mit der Fördergesellschaft, kündigte im Bereich der Pflege den weiteren Einsatz von „Care- und Case-Management“ an, wie es schon bei der onkologischen Fachschwester der Fall ist.

Sie berichtete, nicht zuletzt aufgrund einer Wortmeldung von Walter Ruf, von einer verstärkten Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie den Maltesern im Bereich der Palliativbetreuung. Man strebe in der strategischen Planung an, hier fünf Betten anzubieten – derzeit sind es zwei – könne aber noch keinen Zeitrahmen nennen.

Es gebe auch Gespräche darüber, wie die Hospizversorgung verbessert werden könne. Hinsichtlich der Leistungszahlen und der finanziellen Situation der Klinik sagte Rösch, man sei zwar noch nicht bei schwarzen Zahlen, „sie sind aber auch nicht mehr tiefrot“. Die Krankenhausdirektorin gab in ihrem Vortrag dem Vorsitzenden des TV Wertheim, Axel Wältz, die Gelegenheit, noch einmal über die Leistungen des Gesundheitszentrums zu berichten.

Bürgermeister Wolfgang Stein erklärte in seinem Grußwort, man könne sehr froh sein, ein neues Krankenhaus zu haben in einer Zeit, in der in anderen Städten Kliniken geschlossen würden. Im ersten Halbjahr 2019 soll seinen Aussagen zufolge das Dialysezentrum an der Rotkreuzklinik starten. Mit dem Kreisverband Tauberbischofsheim gebe es Gespräche im Hinblick auf Kurzzeit- und Tagespflege. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018