Zusammenstoß vor Arztpraxis

Wartberg.In dem Zeitraum von Montag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 6.20 Uhr, wurde in der Straße Am Wartberg in Wertheim vor einer Arztpraxis ein am Straßenrand geparkter BMW in der Farbe blaumetallic von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Unfall hat sich vermutlich beim Ausparken ereignet. An dem BMW entstand ein Schaden auf der linken Seite in Höhe von circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018