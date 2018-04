Zuschauer tauchen in eine magische Welt ein

Anzeige

Wertheim.„Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ lautet der Titel des Films, der in der VHS-Reihe am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Wertheime Roxy-Kino zu sehen ist. Die poetische Liebesgeschichte, die vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs in Amerika spielt, war mit vier Oscars der große Sieger der diesjährigen Preisverleihung.

Im versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet die einsame Elisa (Sally Hawkins). Ihr Leben ändert sich, als sie und ihre Kollegin ein als geheim eingestuftes Experiment entdecken. Elisas Leben ist streng getaktet. Die Frau, die als Putzkraft in einem geheimen Forschungslabor der Regierung arbeitet, verbringt ihre Tage in einem Rhythmus von Stille und Monotonie. Denn seit einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit ist Elisa stumm. Eines Tages wird eine neue geheimnisvolle Kreatur in das Forschungslabor eingeschleust. Elisa empfindet Mitleid und fasst Vertrauen zu der geheimnisvollen Gestalt im Wasser, die sie fasziniert und von der sie sich magisch angezogen fühlt.

Der Film von Guillermo del Toro entwickelt seinen unbändigen Zauber durch seine großartigen, fast traumartigen Bilder. Die 1950er und 60er Jahre setzen den historischen Ton, auch in Bezug auf das hermetisch wirkende, streng bewachte Labor.