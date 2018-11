Zustand der Straße seit Jahren Ärgernis

Mondfeld.Der Zustand der Ortsdurchfahrt „Nibelungenstraße“ des Dorfs ist seit Jahren ein Ärgernis für die Mondfelder. Der miserable Zustand der L2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld setzt sich im Verlauf des Dorfes nahtlos fort.

Mehrfach hatte man bereits vergeblich versucht, beim Land als Straßenbaulastträger Maßnahmen zur Sanierung zu erreichen. Durch dessen bisherigen Reaktionen fühlen sich die Mondfelder nicht ernst genommen. So war die Ortsdurchfahrt und der Abschnitt der L2310 Richtung Grünenwört das zentrale Thema bei der Bürgerversammlung am Freitag in der Maintalhalle.

Ortsvorsteher Eberhard Roth stellte in der Versammlung einen Brief vor, in dem er das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart nochmals eindringlich auf die Probleme hinweist. So heißt es im Schreiben: „Wir, das ist die gesamte Einwohnerschaft der in Wertheim eingemeindeten Ortschaft Mondfeld mit rund 930 Einwohnern, wenden uns mit einem Problem an Sie, das die Wohn- und damit Lebensqualität der Bürger in massivster Weise mindert und beeinträchtigt.“

Desolater Zustand

Der Fahrbahnbelag innerhalb des Orts befinde sich an vielen Stellen der 1100 Meter langen Ortsdurchfahrt in desolatem Zustand. Einerseits weise die Fahrbahn einen Flickenteppich auf, bestehend aus zahlreichen wieder verschlossenen Aufgrabungen anlässlich von Reparaturen oder Auswechslungen von Ver- oder Entsorgungsleitungen. Andererseits habe der Fahrbahnbelag insbesondere im Kurvenbereich tiefe Spurrillen, die vor allem im Bereich der Einmündung Sandweg / Haagzaun beim Überqueren der Fahrbahn durch Fußgänger Stolperfallen darstellen. Ursache der Schäden sei hauptsächlich der permanent wachsende Schwerverkehr.

„Alle beschriebenen Unzulänglichkeiten werden jedoch überlagert von einer Lärmemission, die die Wohn- und Lebensqualität der Anwohner drastisch beeinträchtigt“, heißt es weiter. Die lauten Schläge, die beim Durchfahren der Fahrbahnabsenkungen durch den Schwerverkehr entstehen, seien teilweise gefühlt so laut wie Silvesterknaller und rissen immer wieder Anwohner aus dem Schlaf.

So wird gefordert: „Wir erwarten, dass dieser Streckenabschnitt, der im Erhaltungsmanagement des RP Stuttgart erfasst ist, im Jahre 2019 endlich saniert wird.“

Öffentlichen Druck aufbauen

Einig war man sich, dass man notfalls weiter öffentlichen Druck aufbauen werde, um etwas zu erreichen. Im Brief heißt es, die Mondfelder seien bereit, weitergehende Maßnahmen wie auch Kundgebungen und Demonstrationen durchzuführen. Diese sollen sowohl auf dem betroffenen Streckenabschnitt, was zu Vollsperrungen führen würde, als auch an anderer Stelle stattfinden.

„Damit wollen die Bürger ihr Recht auf eine ordentliche, den mitteleuropäischen Normen entsprechende Ortsdurchfahrt Gehör und Aufmerksamkeit verschaffen“, so Roth. In der Diskussion zum Thema wurde von Bürgern vorgeschlagen, in dem Schreiben auch auf Lkw-Unfälle auf der Landesstraße hinzuweisen und nach Möglichkeit messbare Fakten aus Lärmpegelmessungen oder über die Tiefe von Schlaglöchern anzuführen. Es wurde angeregt, den Landesvorsitzenden der Grünen, Oliver Hildenbrand, der aus Wessental stammt, bei dieser Angelegenheit mit ins Boot zu nehmen.

Noch während der Veranstaltung erklärten alle anwesenden Bürger mit ihrer Unterschrift, dass sie voll hinter dem Inhalt des Schreibens stehen. Weitere Unterschriften möchte man beim Gang von Haus zu Haus sammeln.

Weitere Themen

Neben dem Hauptthema ging es in der Bürgerversammlung unter anderem um grundlegende Informationen zur neuen Hallenheizung und den Internetauftritt des Dorfs.

Weiter berichtete Roth, sowohl die endgültige Ausweisung des Neubaugebietes als auch die Gestaltung des Holzlagerplatzes sei noch nicht vollkommen sicher. Als Grund nannte er: „Es gibt Leute, die sich vehement weigern, ihre Grundstücke hierfür zu verkaufen.“ Für das Neubaugebiet gebe es schon einen rechtsgültigen Bebauungsplan, mit der Erschließung könne im kommenden Jahr gerechnet werden. Er bat darum, seine Sprechstunde zu nutzen, um Anliegen vorzubringen.

Thematisiert wurde zudem die Ortsumgehung Stadtprozelten. Zum Sachstand sagte er: „Die Lärmbelästigungen für Mondfeld sollen in einem Gutachten nochmals neu berechnet werden.“ bdg

