Zuwachs bei Kinder- und Jugendchören

Der Sängerbund Eichel nutzte seine Jahreshauptversammlung, um langjährige Mitglieder zu ehren, Wahlen durchzuführen und vor allem sehr viel Positives zu erfahren.

Eichel. Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der erste Vorsitzende Wolfgang Resch die anwesenden Mitglieder des Sängerbundes Eichel in den Gemeinschaftsräumen.

Zunächst blickte Alfred Wetterich auf die sieben Treffen des ehemaligen „Montagschores“ zurück, an denen zwischen sechs und zwölf ehemalige Sänger teilnahmen, um sich über die aktuelle Vereinsarbeit und gemeinsame Erlebnisse auszutauschen. Wetterich hob hervor, dass die Treffen eine Schnittstelle zwischen aktivem und passivem Vereinsleben darstellen.

Im Anschluss berichteten die Kinder- und Jugendchorleiterin Laura Skirde sowie ihre Mitarbeiterinnen Olivia und Helen Bohnenkämper von ihrer erfolgreichen Arbeit mit den insgesamt 35 Kindern der Kinderchöre. Die drei Kinder- und Jugendchöre erfahren weiterhin steigenden Zuspruch, jedoch sind auch weitere junge Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen und können an einer Schnuppersingstunde teilnehmen. Die Kinderchöre haben immer wieder kleinere und größere Auftritte, wie bei der Eröffnung des Dorffestes Eichel und den beiden großen Konzerten mit dem Erwachsenenchor im vergangenen November in der Stiftskirche. In den Pfingstferien wird erstmalig auch eine Kinderfreizeit angeboten, die sowohl für aktive Sängerkinder als auch für Nichtmitglieder offen sein wird.

Intensive Probenarbeit

Die Chorleiterin der Oktavenspringer, Susi Skirde, bedankte sich im Anschluss bei ihren Sängern für die erfolgreichen Konzertauftritte. Chorsprecherin Katja Roth informierte die Anwesenden in ihrem gewohnt humorvollen, gereimten Jahresrückblick über das vergangene Chorjahr der Oktavenspringer. Sie berichtete ebenfalls von intensiver Probenarbeit und den Highlights des Jahres: den beiden Konzerten in der Stiftkirche und dem „Auswärtskonzert“ in Boxberg-Schweigern.

Im Anschluss legte Kassierer Fritz Wettengel die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie den Kassenbericht des Sängerbundes und der Gemeinschaftskasse dar. Kassenprüfer Wolfgang Reiner dankte ihm für die gewissenhafte und korrekte Kassenführung. Dank erging auch an Silvia Schlör-Pfannes, die Fritz Wettengel bei der Verwaltung der Kassen unterstützt. Es folgte die einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Nun standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende Wolfgang Resch überreichte Urkunden an 22 langjährige Mitglieder. Auf eigenen Wunsch legte Stefanie Kuhn ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende nieder. Katja Roth bedankte sich im Namen des Vereins mit einem musikalischen Zeugnis für ihre jahrelange und engagierte Tätigkeit als Stellvertreterin. Zu Kuhns Nachfolgerin wurde Ines Kunzmann gewählt. Neue Beisitzer sind Stefanie Kuhn und Daniel Krebs. Die neue stellvertretende Vorsitzende Ines Kunzmann gab dann auch gleich einen Ausblick auf anstehende Termine. Die Oktavenspringer beschlossen den Abend mit musikalischen Beiträgen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019