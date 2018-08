Bronnbach.Drei Jahre lang hat der Verein „Kultur und Arbeit“ Bad Mergentheim das europäische Projekt „Europetour“ geleitet.

Module für Tourismus

Darin wurden acht Qualifizierungsmodule für den Kulturtourismus im ländlichen Raum sowie „Leitlinien zur Nutzung sozialer Medien“ entwickelt, die nun in sieben europäischen Sprachen zur Verfügung stehen unter www.europetour.tips im Internet.„Kultur und Arbeit“ knüpfte in dem Vorhaben an Erfahrungen aus dem kulturtouristischen Kira-Netzwerk (www.kiratour.de) an, welches seit 2011 Kultureinrichtungen und Tourismus aus dem Taubertal, Hohenlohe und dem Heilbronner Land vernetzt und qualifiziert.

Acht Regionen

Das Abschlusstreffen des Projektkonsortiums findet am 28. und 29. August 2018 im Internationalen Zentrum für Kulturgüterschutz und Konservierungsforschung IZKK und im Kloster Bronnbach statt. In zwei Fachexkursionen werden den Teilnehmern aus acht europäischen Regionen vernetzte kulturtouristische Angebote der Region vorgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018