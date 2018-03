Zwei Höhepunkte im Stadtgärtchen

Anzeige

Marktheidenfeld.Die lauschige und romantische Live-Atmosphäre des illuminierten Stadtgärtchens hat sich weit über die Grenzen Marktheidenfelds herumgesprochen. Entsprechend beliebt ist der stimmungsvolle Veranstaltungsort am Mainkai inzwischen auch in Musikerkreisen. Am Samstag 28. und Sonntag 29. Juli kommen mit „Me + Marie“ und Café del Mundo erneut zwei Highlights nach Marktheidenfeld.

Gefühl und Rhythmus

Me + Marie sind die Stimmen von Maria de Val und Roland Scandella in Kombination mit wuchtigen Gitarrenriffs und einem Schlagzeug voller Gefühl und Rhythmus. Ihr Debütalbum „One Eyed Love“ zeichnet sich neben einprägsamen Melodien und einem ganz eigenen rauen und emotionalen Klang, durch die Dynamik und Klarheit im Zusammenspiel der beiden Künstler aus.

Ihre Präsenz während Live-Konzerten ist genauso eindrucksvoll wie ihre Songs, die sich in keine Stilrichtung drängen lassen und deren detailverliebter Aufbau einen vielfältigen Klangteppich voller Kraft und melancholischer Empathie bietet. Das Konzert am Samstag, 28. Juli beginnt um 20 Uhr. Es ist das Knistern, die Leidenschaft und zugleich die Anmut, die diese Musik mit den spanischen Gitarren so aufrührend machen. Andalusien ist der magische Süden Europas, mit seinen heißen Ebenen, der Mittelmeerküste und den afrikanischen Winden.