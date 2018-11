Zwei Mal von der Polizei geweckt

Wertheim.Ein alkoholisierter 39-Jähriger hat am Montagnachmittag zwei Mal für einen Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten in Wertheim gesorgt. Zunächst hatten Zeugen die Polizei verständigt, da der Mann an einer Bushaltestelle saß und schlief. Polizeibeamte weckten den Mann. Nachdem ein hinzugekommener Rettungsdienst seinen Gesundheitszustand überprüfte und feststellte, dass er soweit wohlauf war, verließ er die Örtlichkeit. Wenig später gingen wieder Anrufe von Zeugen ein, da der 39-Jährige in den Räumlichkeiten einer Bank schlief. Erneut weckten Polizisten den müden Herren. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter konnten erneut nichts für den betrunkenen Mann tun. Da er aber auch nicht allein gelassen werden konnte, nahmen Polizeibeamte den Mann zur weiteren Abklärung mit auf die Dienststelle. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018