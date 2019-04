„Zwei mutige Männer hissten die Fahne“

Die Vorgeschichte: Als Leiter der Musik-Abteilung des UFA-Filmunternehmens in Berlin-Babelsberg wurde mein Vater, Dr. Franz Benedict Biermann, mit seinem Mitarbeiter-Team – Heinz Deppe (Regie), Curt E. Walther (Drehbuchautor) und Kurt Schröder (Komponist und Musiker), teils mit Familien – Ende März 1945 nach Wertheim geschickt, um dort „offiziell“ Vorbereitungen zu treffen für die geplante Verfilmung von Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“.

Anderen Abteilungsleitern erging es ähnlich: So landete Erich Kästner mit seinem Team in Tirol – obwohl seine bekannten Bücher bei der Bücherverbannung in Feuer geworfen wurden, war er als Drehbuchautor bei der UFA unverzichtbar.

Der 1. April 1945

Die US-Streitkräfte rücken von Nassig kommend auf Wertheim zu und kommen oben am Hang zu Wertheim zum Stehen.

Man konnte sie von Wertheim aus oben auf der Höhe sehen. Zwei mutige Männer, Heinrich Herz und Anton Dinkel, begaben sich auf die Burg/den Turm und hissten dort die weiße Fahne. Wertheim, das damals in der Hand der Nazis war, ließ über seinen Bürgermeister Herz und Dinkel ausrichten, die Fahne dort zu entfernen, sonst würden beide wegen Befehlsverweigerung erschossen. Die Fahne wurde daraufhin entfernt.

Granaten schlugen ein

Für ein paar Minuten tat sich nichts. Dann schlugen zwei Granaten der Amerikaner in Wertheim ein, eine im Hof des Anwesens Doktor Camerer – Rittergasse.

Von den oben genannten Filmleuten, die sich gerade im Hof Doktor Camerers aufhielten, wurde Kurt E. Walther von einem Splitter getroffen.

Sofort machten sich Herz und Dinkel mit der Fahne auf den Weg - mit entsprechendem Gefolge - und hissten zum zweiten Mal die weiße Fahne!

Für wenige Minuten geschah nichts Auffälliges, dann rollten die Panzer der Amerikaner die Straße am Hang hinunter und machten Halt in Wertheim, wo sie von der Bevölkerung freundlich begrüßt wurden. Der neue Bürgermeister, Carl Roth, lud mehrere Wertheimer ein, die vorgaben, beim Hissen der Fahne am 1. April 1945 mit dabei gewesen zu sein. Sie machten ihre Aussagen.

Es fehlten aber die maßgebenden beiden Männer, Herz und Dinkel. Herz, der als Eigentümer mehrerer Flusstransport-Schiffe am 1. April 1945 zufällig in Wertheim war, und Dinkel, der inzwischen in Frankfurt Betriebswirtschaft studierte.

Anton Dinkel, der während seines Studiums öfter nach Wertheim kam, lernte ich 1948 flüchtig kennen. Er war einige Jahre älter als ich. Im Laufe der Jahre entwickelte sich zwischen der Familie Dr. Biermann und ihm ein freundschaftliches Verhältnis.

Weiteres Leben Anton Dinkels

Abschließend sei noch vermerkt, dass Dinkel ab etwa 1960 mit der Entwicklung des später bekanntwerdenden Zwei-Mann-Tauchboots „Tigerhai“ begann – in Deutschland und der ganzen Welt bekannt; in Deutschland besonders durch die Filmreihe des „Hexers“ mit Joachim Fuchsberger. Dinkel lebte in Wertheim unverheiratet und starb 1997 bei uns in Dreieich-Götzenhain im Altenheim. Ich habe ihn in Wertheim beisetzen lassen – auf dem Bergfriedhof.

Kommen wir zurück zum 1. April 1945 und dem geplanten Denkmal. Wer den Krieg nicht mitgemacht und nicht erlebt hat, mit welch rauen und unmenschlichen Methoden die Nazis geherrscht haben, weiß nicht, welche Gefahr die Retter Wertheims – Herz und Dinkel – ausgesetzt waren.

Und deshalb halte ich es für unabdingbar, dass die beiden Herren als Retter Wertheims auf dem Denkmal genannt werden. Wer es nicht wusste: In Marktheidenfeld wurden zwei Männer von den Nazis umgebracht „wegen Kapitulation vor dem Feind“.

Als bester Freund von Herrn Dinkel bin ich bereit, einen nicht unbedeutenden Geldbetrag zu spenden - vorausgesetzt, die Namen der Herren Herz und Dinkel als Retter Wertheims werden auf dem Denkmal genannt.

