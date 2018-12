Zwei weitere Fertigungshallen werden gebaut

Reinhardshof.Die Pink GmbH Vakuumtechnik veranstaltete am vergangenen Freitag am Standort Reinhardshof ihre Betriebsversammlung. Zunächst blickte der kaufmännische Geschäftsführer Hubert L. Günther zurück auf das abgelaufene Geschäftsjahr, das durch eine fast komplette Vollauslastung in nahezu allen Fertigungsbereichen gekennzeichnet war.

„Wir konnten unseren Umsatz um fast 15 Prozent auf 32 Millionen Euro steigern und dabei ein befriedigendes Ergebnis erzielen,“ so Hubert L. Günther. Aufgrund der Produktion an der Kapazitätsgrenze stieg die Beschäftigtenzahl in den letzten zwei Jahren um mehr als 15 Prozent auf 260 Mitarbeiter, die Überstunden in Rekordzahl leisteten.

Leiharbeiter übernommen

In diesem Zusammenhang führte er aus, dass Pink Vakuumtechnik alle Leiharbeiter nach einem Jahr in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen hat. Er schloss seinen Bericht mit einem positiven Ausblick auf 2019, der sich insbesondere darin begründet, dass im laufenden Jahr Auftragseingänge in Höhe von 40 Millionen Euro zu verzeichnen waren.

Neben der Auslieferung einzigartiger Vakuumkammern für internationale Forschungsprojekte hob Geschäftsführer Technik, Volker Heidinger, die Abwicklung weiterer Großaufträge im Berichtsjahr und die erfolgte Neuzertifizierung nach DIN ISO 9001 hervor.

Heidinger schloss seine Ausführungen mit dem Wunsch, dass auch in Zukunft die Planungssicherheit im Unternehmen ähnliche Fortschritte macht wie im ablaufenden Geschäftsjahr und stellte eine deutliche Kapazitätserweiterung in Aussicht: „Wir werden 2019 auf dem Reinhardshof mit dem Neubau von zwei weiteren Fertigungshallen beginnen, mit der wir unsere Produktionskapazitäten in der spanenden Bearbeitung und in der Bauteilqualifizierung signifikant vergrößern werden.“

Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende und Inhaber Friedrich Pink seine Dankesworte übermittelt hatte, erfolgten die Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit. Zehn Jahre im Unternehmen sind Benedikt Dörner, Klaus Gesell, Rudolf Hebig, Oliver Hempel, Andrej Kuhn, Christian Lermann, Patrick Mehling, Michael Schork und Florian Segner. 25-jähriges Jubiläum hatte Alexander Weimann. Für 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Peter Mahal, Günther Schmidt und Jürgen Ziel. uh

